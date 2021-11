Xavi Hernández está teniendo tiempo para ver durante sus primeras sesiones de entrenamiento a parte de su actual plantilla, principalmente a jugadores que no están siendo tenidos en cuenta con sus respectivas selecciones, así como a los tocados y lesionados. De entre ellos ya existen varios nombres con los que no cuenta el egarense y que están marcados en rojo como futuribles salidas una vez que se abra el mercado invernal este próximo 1 de enero. El entrenador blaugrana prepara un nuevo tijeretazo a la plantilla a coste de algunos hombres a los que augura poco peso en el equipo: Luuk de Jong, Umtiti y Neto, señalados.

El Barça planea llevar a cabo algunas operaciones en el mes de enero para reforzar a la actual plantilla de Xavi. Hay un claro déficit en según qué posiciones que podrían ser subsanados con algún fichaje, sobre todo en la parcela ofensiva, donde las lesiones están haciendo mella al equipo. Pero para ello el club necesita hacer hueco. Es ya público que los culés tienen un límite salarial muy muy bajo esta temporada, LaLiga anunció que este curso disponían de un máximo de 97,942 millones de euros, no llegan a los nueve dígitos y es cerca de tres veces menos de lo que dispuso durante la campaña 20/21, cuando comenzaron a aparecer los problemas con respecto al límite salarial.

✍ Hora de coger apuntes pic.twitter.com/qWjX6HQlDC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 11, 2021

Los nombres que figuran en el plan salida del Barça con mayor intensidad son Samuel Umtiti, Luuk de Jong y Neto. Son ya jugadores que, antes de la llegada de Xavi, estaban en las quinielas para dejar el club por su bajo impacto en el equipo o por la clara falta de nivel cuando saltó al campo como puede ser el caso del delantero holandés. Xavi ya ha podido ver de primera mano a los tres jugadores y sacar las primeras conclusiones al respecto: continúan en la lista de candidatos para salir este próximo enero.

Los acontecimientos en el Barcelona desde que se anunció a Xavi han sido muchos y rápidos. Entre ellos destaca la marcha de Ramon Planes, que aún no está pactada ni cerrada pero que ya se está tramitando. Con el adiós del actual secretario técnico, hombre clave durante la última etapa de Bartomeu y en la transición del club hasta la toma de poder de Joan Laporta, su puesto quedará en el limbo y muy posiblemente sea el propio Xavi el que asuma ciertas de sus competencias y gane más poder en la toma de decisiones con respecto a las altas y bajas.

El Barça y Xavi quieren reforzar las opciones que tiene a día de hoy el equipo en la zona de ataque con operaciones como las de Sterling, Dani Olmo o incluso Trincao, opciones para este próximo mercado, todas con sus peros y complicaciones, principalmente económicas. En este sentido las salidas son prácticamente indispensables. Con un límite salarial tan reducido y gastada la bala de la reducción salarial a la actual plantilla, en el club ven con buenos ojos desprender de Luuk, Umtiti y Neto. También de Collado, con el que no cuentan.

Luuk de Jong es uno de los casos más clamorosos. Llegó bajo petición de Ronald Koeman para ocupar un rol secundario en el actual Barça. Los acontecimientos llevaron al ya ex entrenador a darle más minutos y mayor protagonismo del esperado, algo que se tradujo en minutos muy pobres del delantero, desacertado y muy ajeno al juego culé. Su perfil está lejano a lo que pretende Xavi y, por tanto, es un claro candidato a salir.

Algo similar pasa con Samuel Umtiti. El francés acabó quedándose este verano tras acordar con el club una nueva oportunidad en el equipo, algo que no llegó al menos durante la etapa de Koeman. El central está inédito esta temporada, no ha disfrutado de ningún minuto pese a estar en perfectas condiciones. Piqué, Eric García, Lenglet y Araujo están por delante de él y pese a las lesiones de algunos de estos, no ha tenido minutos. Su sueldo, uno de los más elevados, aliviaría las arcas del club.

Neto tuvo sus minutos en las dos primeras jornadas de Liga de la presente temporada durante el último tramo de la recuperación de Ter Stegen. Con el alemán apto, volvió al ostracismo. Intentó salir durante varios mercado pero desde el club insistieron en su continuidad, ahora podría ver cumplido su deseo de volar del Camp Nou en busca de minutos. El canterano Alex Collado, con el no se logró cerrar una venta o cesión en agosto, es otro claro candidato a aliviar la masa salarial del Barça de Xavi.

Muchas salidas desde su llegada

La plantilla no es la única que tocará Xavi Hernández. La ya mencionada salida de Ramon Planes, que se cerrará en las próximas semanas, cuenta ya con hasta seis salidas desde que llegó el entrenador egarense. El primero que sentenció fue el máximo responsable de fisioterapia del primer equipo, Juanjo Brau. Tras él llegaron movimientos también en el apartado físico con la marcha del responsable de la preparación física, Albert Roca, el supervisor de las cargas en los entrenamientos y los datos de GPS, Jaume Bartrés, y el analista del primer equipo, Jordi Melero. Apuntó más alto Xavi con otras dos salidas de calado: Joan Ramón Tarrago y Raúl Peláez, máximo responsable de la preparación física del club y jefe de los analistas, respectivamente.