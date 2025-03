El Barcelona no encuentra la llave del centro del campo

El Barcelona no es capaz de encontrar la llave de su centro del campo. Todavía no ha logrado desencriptar su mejor once en esa posición. Pedri es el único jugador en esta parte del campo que es indiscutible y no tiene recambio a su altura. Su ausencia en los minutos finales contra el Atlético de Madrid se notó mucho. De Jong parece que le ha comido la tostada a Casadó y tanto Gavi como Olmo no terminan de asentarse en las alineaciones de Flick. El recurso de Fermín está un paso por detrás.

Adivinar el once del Barcelona cada fin de semana es complicado, sobre todo por las modificaciones que hace cada semana Hansi Flick en el centro del campo. El técnico alemán todavía no ha encontrado su medio ideal. Y eso que nos estamos acercando al tramo clave de la temporada. Si no estamos ya en él con el inicio de los octavos de final de la Champions League a comienzos de la semana que viene.

Hansi Flick no encuentra la llave. No se decide. Tiene claro que Pedri es indiscutible e insustituible. El resto de medios de la plantilla son prescindibles. Puede tirar de cualquiera para acompañar al canario. Pero está siendo incapaz de darle continuidad al juego a través del centro del campo.

El Barcelona solamente ha repetido centro del campo en dos ocasiones durante sus últimos diez partidos. Repitió en los duelos ante Sevilla y Rayo de manera reciente con Pedri, Gavi y De Jong. Y esa formación solamente ha jugado junta tres veces en los últimos diez compromisos. También repitió ante Getafe y Benfica con Pedri, Casadó y Gavi. Esta formación también ha sido utilizado en tres ocasiones durante los últimos diez partidos.

El rompecabezas de Flick en el medio

Y es que Hansi Flick ha llegado a utilizar hasta seis combinaciones diferentes en el centro del campo en sus últimos diez partidos. Una auténtica locura. Cada semana cambia. Este fin de semana, ante la Real Sociedad, Pedri apunta a descansar y volverá el alemán a no repetir alineación en esta posición.

Además del Pedri, Gavi y De Jong, y el Pedri, Casadó y Gavi, antes mencionadas, Hansi Flick ha utilizado otras cuatro formaciones diferentes en el medio en los últimos diez partidos del Barça. Pedri, De Jong y Olmo; Pedri, Casadó y Fermín; Pedri, De Jong y Fermín; Casadó, De Jong y Fermín.

De Jong, poco a poco, está recuperando su sitio en el centro del campo. Casadó empezó disfrutando de muchos minutos en la temporada, pero el holandés se ha ganado la confianza de Flick. Y es que el técnico alemán prefiere la experiencia. Los casos de Gavi y de Dani Olmo son diferentes. El primero ha estado mucho tiempo lesionado y necesita tiempo. No es indiscutible para Flick. El segundo necesita dosificación, ya que cada vez que ha alargado más titularidades de la cuenta ha caído lesionado. Y Fermín es caso aparte. Es más revulsivo.

Lo que es evidente es que el Barcelona no ha encontrado su centro del campo ideal. Y estamos a unas alturas de la temporada donde lo normal es tener un once ideal claro. Si hoy se jugase algún título, Flick no lo tendría claro. Pedri y dos más en el medio. Y eso es un problema, ya que nadie ha dado un paso al frente además del canario.