Sigue el calvario de Ansu Fati en el Barça: acude a entrenar y se marcha ante de empezar con fiebre

El calvario de Ansu Fati en el Barcelona sigue su curso. El canterano azulgrana, que no cuenta con minutos en Liga desde el pasado 10 de noviembre, tuvo que abandonar la Ciudad Deportiva Joan Gamper este sábado antes de comenzar el entrenamiento por un proceso febril. Acudió a entrenar con normalidad y no pudo finalmente ejercitarse. Otro palo más para el futbolista culé que volverá a quedarse fuera de la convocatoria para este domingo.

Ansu Fati se presentó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper como un día más en la mañana de este sábado para entrenarse con el equipo en el día previo a una nueva jornada de Liga donde el Barcelona recibirá a la Real Sociedad en el Olímpico de Montjuic este domingo (16:15). Pero una vez salió todo el equipo al césped, Ansu no estaba con la plantilla. Pocos minutos después, el club blaugrana confirmaba que el canterano culé se había marchado antes de comenzar el entreno por un proceso febril.

Sin duda es otro palo más para Ansu Fati que no está pasando una buena temporada. No logró salir en el pasado mercado de invierno y lo normal es que no vuelva a tener minutos en lo que resta de temporada. Acumula dos partidos seguidos sin entrar en la convocatoria y este fin de semana será el tercero después de no poder entrenarse con el grupo en la mañana de este sábado. En los últimos seis partidos del Barcelona solamente se ha sentado en el banquillo en una ocasión. Tremendo.

Precisamente ante la Real Sociedad disputó Ansu Fati sus últimos minutos con el Barcelona en Liga. Fueron hace casi cuatro meses, el pasado 10 de noviembre. Y solamente jugó 22 minutos. Aquel partido lo perdió el equipo culé. Luego volvió a disputar otros 29 minutos contra el Barbastro en Copa del Rey el pasado 4 de enero. Eso es lo último que ha jugado Ansu a las órdenes de un Hansi Flick que no cuenta con él.

Christensen apunta a entrar en la convocatoria del Barça

Y es que la presencia de Ansu Fati en este Barcelona es prácticamente nula y así parece que seguirá siendo hasta final de temporada si la enfermería azulgrana sigue como hasta ahora, prácticamente vacía, con solamente los lesionados de larga duración dentro como Ter Stegen y Marc Bernal.

Un entrenamiento del Barcelona donde estuvo Iñigo Martínez a pesar de haber sido padre recientemente. También Christensen, que ya recibió el alta médica y que sigue acumulando entrenamientos con el objetivo de poder volver a una convocatoria. Podría ocurrir este mismo fin de semana ante la Real Sociedad en un partido donde los de Flick se juegan la defensa del liderato tras el gran desgaste de la Copa del Rey con aquel partidazo ante el Atlético de Madrid. Y con la Champions en el horizonte, el equipo culé prepara varias rotaciones en el equipo antes de medirse el próximo miércoles al Benfica en Lisboa con motivo de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.