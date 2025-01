Flick empuja a Ansu Fati y a Christensen a salir del Barcelona

Hansi Flick ha empujado en las últimas horas a Ansu Fati y a Christensen a salir del Barcelona en este mismo mercado invernal con un mensaje muy claro. La entidad azulgrana necesita vender jugadores para liberar masa salarial si quiere reforzarse con alguna pieza importante ahora. El extremo no tiene sitio en la plantilla actualmente y el central danés ha vuelto de lesión y todavía no ha podido contar con sus primeros minutos.

La goleada del Barcelona al Valencia el pasado domingo en el Olímpico de Montjuic por 7-1 dejó dos mensajes ocultos. Dos mensajes directos a dos jugadores del Barcelona que a simple vista no se vieron. Hansi Flick, con sus actos durante el encuentro, les dejó muy claro a Ansu Fati y a Christensen que a día de hoy no entran en los planes del equipo.

El Barcelona sentenció su partido de Liga contra el Valencia en la jornada 21 de Liga por la vía rápida. A los ocho minutos de juego ya ganaba 2-0. A los 14 minutos 3-0. Y al descanso 5-0. El equipo che no se presentó y el azulgrana fue una apisonadora. El encuentro estaba sentenciado y era evidente que Hansi Flick tenía vía libre durante el segundo tiempo para realizar todos sus cambios. Por un lado, podía dar descanso a jugadores importantes y por el otro podía dar minutos a futbolistas que no pueden contar con ellos.

Con 5-0 al descanso, mucha gente en la grada del Olímpico de Montjuic esperaba ver a Christensen por fin como azulgrana tras superar su lesión o a Ansu Fati intentando aprovechar su enésima oportunidad. Pero no fue así. Flick agotó los cambios y ninguno de los dos salió al terreno de juego blaugrana.

Flick lo deja claro con Ansu y Christensen

Los primeros cambios del Barcelona llegaron en el minuto 60. Lewandowski y Gerard Martín entraron por Raphinha y Balde. Más tarde, ya on 6-1, en el minuto 71, Pau Víctor y Héctor Fort entraron al campo por Lamine Yamal y Koundé. Y la última sustitución llegó en el minuto 78, con 7-1, dando entrada a Pablo Torre por De Jong.

Solamente cuatro jugadores de campo del Barcelona se quedaron sin minutos contra el Valencia tras realizar Flick los cinco cambios. Uno fue Araujo que necesitaba descanso tras varias titularidades consecutivas después de una larga lesión. El segundo fue Gavi, que iba a entrar al final del partido, pero prefirió cederle sus minutos a Pablo Torre. Y los otros dos fueron Ansu Fati y Christensen. Los dos primeros es normal que no entrasen. La situación con los dos segundos es un claro mensaje.

Ansu Fati y Christensen están en la rampa de salida para dejar el Barcelona de manera inminente. O eso es lo que desea el club blaugrana. El mensaje de Flick fue muy claro y las puertas las tienen abierta de par en par. El defensa danés no ha podido jugar en toda la temporada hasta ahora por culpa de una complicada lesión. Volvió a una convocatoria el pasado 18 de enero en Getafe y desde ese momento lleva tres partidos en el banquillo sin minutos.

Ansu Fati, por su parte, acumula dos partidos de manera consecutiva en el banquillo, algo que ya es un logro para él, ya que en los cuatro anteriores no pudo entrar en la convocatoria. Con todos sus jugadores sanos (Dani Olmo sigue siendo baja), Ansu siempre es un descarte para Hansi Flick. No cuenta con él. En este 2025 solamente jugó 29 minutos contra el Barbastro en Copa del Rey. No fue titular ni en aquel partido contra un equipo de Segunda Federación. En Liga no juega desde el pasado 10 de noviembre, cuando gozó de 21 minutos contra la Real Sociedad. Un partido que perdió el Barça en San Sebastián.