Barcelona – Girona hoy en directo | A qué hora juega el Barça, alineaciones y dónde ver el partido online gratis

El Barcelona recibe en el Estadio Olímpico Lluís Companys al Girona para disputar el partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga EA Sports. Ambos conjuntos buscarán con ganas la victoria tras el pinchazo del Real Madrid en el Benito Villamarín ante el Betis, lo que hace aún más emocionante este derbi catalán entre el segundo y tercer clasificado del campeonato. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Barcelona – Girona.

Barcelona – Girona, en directo

Xavi Hernández

El técnico azulgrana compareció en la rueda de prensa previa a este Barcelona – Girona que tenemos por delante y analizó la actualidad culé, además de la importancia de este derbi catalán para la clasificación de la Liga EA Sports. También se mostró a favor de la cláusula con Pablo Torre, aunque hace una semana alineó a Joao Félix contra el Atlético. Todas las declaraciones de Xavi Hernández.

Sin Pablo Torre

El centrocampista del Barcelona, que está cedido en el Girona, no podrá jugar por una cláusula del miedo que el cuadro rojiblanco no ha podido pagar por el alto precio que pusieron los culés. Por su parte, Eric García sí que está en el once de Michel, ya que con él no se incluyó ningún punto de este estilo en el contrato.

El precio de Pedri

Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, concedió una entrevista en la que habló sobre el posible fichaje de Alberto Moleiro por el Barça, además de desvelar la cifra total que le costó Pedri a los azulgranas con bonus incluidos.

Un ofrecimiento

En esta semana de derbi catalán Aleix García, uno de los capitanes del Girona, aseguró en una entrevista que le gustaría jugar en el Barcelona, ya que es al club que sigue desde pequeño. El futbolista recibió bastantes críticas, incluido un pequeño rapapolvo de su entrenador en rueda de prensa. Toda la información.

Los Joaos

Joao Félix y Joao Cancelo hoy son titulares ante el Girona, pero hay que recordar que están cedidos en el Barcelona. Es por ello que Joan Laporta ha asegurado que próximamente iniciarán las negociaciones para intentar ficharles de forma definitiva. Todos los detalles.

Once del Girona

También se ha hecho oficial el once del conjunto rojiblanco. Los de Michel intentarán dar la sorpresa en Montjuic y así poder dormir como líderes en solitario. Esta es la alineación oficial del Girona contra el Barcelona: Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez; David López, Aleix García; Tsygankov, Iván Martín, Savinho, Dovbyk.

Alineación del Barcelona

Ya conocemos a los once escogidos por Xavi Hernández para intentar superar al Girona. No hay novedades, ya que el técnico repite con los mismos con los que ganó al Atlético de Madrid. Esta es la alineación oficial del Barcelona contra el Girona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix.

Dónde ver por TV hoy el Barcelona – Girona

El Barcelona – Girona que se juega en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic, podrá verse en directo por televisión hoy a través de Dazn, que está disponible en plataformas como Movistar+. Además, este derbi catalán también se podrá ver en streaming y en vivo online por ordenador, tablet, móvil o smart tv mediante la aplicación de Dazn. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofrecemos la narración del resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo.

Horario y árbitro del Barcelona – Girona

Este emocionante derbi catalán entre el Barcelona y el Girona de la jornada 16 de la Liga EA Sports que se disputará en Montjuic está programado para hoy, domingo 10 de diciembre, y la hora de arranque del encuentro será a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Por otro lado, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a Isidro Díaz de Mera Escuderos como el colegiado que impartirá justicia en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En el VAR estará Valentín Pizarro Gómez, por lo que tendrá que avisar a su compañero si se le pasa alguna acción polémica por alto.

Partidazo en la cumbre

¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a la retransmisión de este Barcelona – Girona en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante encuentro que corresponde a la jornada 16 de la Liga EA Sports. El Real Madrid pinchó ante el Betis al empatar 1-1 en el Benito Villamarín y es por ello que este derbi catalán toma más fuerza aún de la que ya tenía. Los hombres de Xavi Hernández quieren sumar los tres puntos para acercarse a los de Concha Espina, pero los rojiblancos también tienen mucho en juego, ya que si consiguen dar la sorpresa en el Estadio Olímpico Lluís Companys podrán dormir liderando la clasificación en solitario.