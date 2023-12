El Barça discrimina a sus aficionados no catalanes privándoles de entradas con un 25% de descuento

El Barça no engancha en su nueva ubicación. El Estadi Lluís Companys no es el Camp Nou, y no sólo por estar en Montjuic, más alejado, sino también por su capacidad, que ni siendo tan inferior consigue contentar y convencer al aficionado culé para llenar cada fin de semana sus gradas. Pero el Barça tampoco ayuda con sus propuestas a sus socios y aficionados, este caso discriminando a sus aficionados no catalanes privándoles de entradas con un 25% de descuento para el partido ante el Girona.

Así, el Barça no pasa por su mejor momento en su unión con su afición, principalmente por una racha gris a nivel deportivo pese al último triunfo ante el Atlético de Madrid, pero es que desde el club tampoco benefician lo suficiente al aficionado no catalán: el club lanza una oferta de descuento exclusiva «sólo para residentes en Cataluña», como anuncian en su página web, de un 25% de descuento y aplicable online con el código promocional ‘RESIDENTE’.

Ya se vio ante el Atlético de Madrid, en un partido calificado como grande en el que el Barça se jugaba mucho por su situación deportiva, siendo un descalabro la derrota y con riesgo de destitución de Xavi Hernández, su público no respondió. El culé dejó ante el conjunto colchonero la peor entrada en Montjuic de lo que va de temporada, donde sólo estuvieron presentes en el 1-0 de Joao Félix 34.568 espectadores.

Y es que el Barça está intentando por todos sus medios que el estadio presente una buena imagen en cada partido como local abaratando las entradas. Tras los datos registrados ante el Atlético de Madrid, con el peor número de la temporada, el club ha buscado incentivar a sus aficionados y culés para que acudan al estadio. De hecho para los socios blaugrana han ofrecido descuentos del 50% para este próximo Barcelona-Girona, derbi catalán que se disputa este domingo 10 a las 21:00 horas.

El Barça no engancha en Montjuic

Desde el club son conscientes de que son unas fechas complicadas, en plena cuesta de Navidad y al final de un puente de diciembre que alterará horarios a muchos de sus aficionados. Es por esto por lo que en el Barça ofrecen estos descuentos, dejando las entradas entre 35 y 85 euros con esta rebaja, algo que ha llevado a que algunas zonas del estadio, las más baratas, ya ofrecen pocas localidades vacías.

Pero lo que ha sorprendido sobremanera es el precio de las entradas reducidas que han ofrecido sólo a residentes en Cataluña, descuento de un 25% del que sí se podrán aprovechar, entre otros, aficionados del Girona que comparten residencia, pero no aficionados del Barcelona fuera de Cataluña, por muy próximo a la Ciudad Condal que residan o por mucho tiempo que lleve planeado el viaje para ver al conjunto blaugrana.

De momento el ritmo de venta de entradas no invita al optimismo en Montjuic pese a lo atractivo que apunta a ser este duelo que mide a dos de los equipos más en forma del campeonato. El Girona mantiene su ritmo triunfal con 38 de los 45 puntos posibles en su bolsillo tras las primeras 15 jornadas, coliderando junto al Real Madrid que calca sus números, y cuatro puntos por encima de los culés, terceros.