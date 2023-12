El complicado futuro de Ferran Torres en el Barça

Ferran Torres, ahora sí, podría estar planteándose su salida del Barça. El atacante lo apostó todo en verano a seguir en el club, en hacerse valer y convencer a un Xavi Hernández que no veía clara su continuidad. Para el valenciano no hubo discusión en aquel momento pero ahora, a menos de un mes de que se abra el mercado de fichajes, deja caer que no ve ya con tan malos ojos una salida en busca de los minutos y la continuidad que no está teniendo como culé.

A sus 23 años, Ferran Torres no quiere privarse más de un papel protagonista que en el Barça está lejos de tener. Las lesiones en la zona de ataque le han ido dejando hueco, ya sea como extremo izquierdo o derecha, incluso como referente sin Lewandowski, pero a medida que se han ido recuperando las opciones y minutaje del jugador han ido cayendo en picado.

De hecho, en lo que va de temporada, sólo ha disputado nueve partidos como titular de los 19 disputados, aunque sólo se quedó sin minutos en uno. De hecho, desde la derrota ante el Madrid en el Clásico, Ferran Torres no disputa más de una hora de partido con el Barça, ya a finales de octubre.

A todo esto se le suma que el gran valedor del jugador, el primer gran fichaje de Mateu Alemany, ya no está en el club. El cambio de paradigma en la entidad, con la salida del balear y la entrada en la secretaría técnica de Deco, lleva a un cambio de planes en la entidad culé. De hecho es uno de los movimientos que ha auspiciado el portugués, el fichaje de Vitor Roque, el que puede suponer la decisión definitiva de Ferran Torres, que ve que con la llegada del joven en enero, sus minutos caerán más en picado aún.

Por si esto no fuera poco, también se debe tener en cuenta que la relación entre Ferran y Xavi Hernández y su staff técnico no es tampoco la mejor. La necesidad de minutos del extremo ha ocasionado momentos de fricción entre ellos, posiblemente un motivo de peso en su bajo minutaje en las últimas semanas. Ante el Atlético de Madrid no saltó al campo hasta el 77′ y ante el Oporto hasta el 75′.

Ferran Torres ya ha transmitido al Barça que no le importaría salir del club en este mercado de invierno, como avanzan en As, si todo esto sigue así y si finalmente, como desean desde el cuerpo técnico y la cúpula, acaba aterrizando en Barcelona antes de tiempo Vitor Roque.

Una hipotética salida del extremo, previsiblemente como cedido ya que tiene contrato hasta 2027 y costó al club 55 millones por los 35 en los que está cotizado, podría tener como destino más que factible el Paris Saint Germain de Luis Enrique. El que fuera seleccionador español fue otro de los grandes valedores del extremo con la absoluta de España, cuando más importante fue y tuvo un papel goleador del equipo, ahora ha pasado a un claro segundo plano y podría recuperar su nivel y categoría arropado por el que fuera su suegro hasta el pasado mes de mayo.