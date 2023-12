El Atlético intenta convencer a Galán para que se vaya al Betis, que le quiere como sustituto de Miranda, que se va a marchar traspasado al Milan en el mercado de invierno, después de que el club italiano haya llegado a a un acuerdo con el jugador, y a falta tan sólo de concretar las condiciones del traspaso. Sin embargo el lateral extremeño se mantiene firme en su convicción de permanecer en la plantilla pese a que no cuenta para Simeone, que tiene para su posición a Lino y a Riquelme y que además acaba de recuperar a Reinildo, que ya está disponible y podría tener minutos el próximo domingo ante el Almería.

Tal y como adelantó OKDIARIO el pasado 17 de noviembre, el Atlético le busca destino a Galán en enero y al ex-lateral del Celta no le faltan novias porque además del Betis el Getafe es otro de los equipos interesados por un jugador que no está entrando para nada en los planes de Simeone. Sólo ha jugado un partido como titular, en Glasgow ante el Celtic, y aguantó en el campo tan sólo la primera parte porque no tuvo una buena actuación. Desde ahí su único bagaje fueron 15 minutos en el campo de Las Palmas.

El futbolista, pese a ser consciente de su situación, cree que le va a acabar llegando su oportunidad y mantiene intacto su deseo de triunfar en el Atlético, pero la realidad es para él mucho más frustrante y no parece que vaya a cambiar a corto plazo, aunque le beneficia el hecho de que Reinildo vaya a estar ausente a comienzos de año para disputar con Mozambique la Copa de África.

Para el Atlético el destino ideal de Galán sería el Betis, en una operación en la que ha tratado de incluir al centrocampista argentino Guido Rodríguez, que acaba contrato en junio, pero si no cuenta con el sí del jugador poco puede hacer. Guido, además, tampoco parece estar por la labor porque sabe que pronto será agente libre y a partir del uno de enero estará en disposición legal de negociar con el club que considere oportuno.

De todos modos, enero va a ser muy largo y hasta el cierre del mercado el día 31 estará sobre la mesa el nombre de Galán, que ya sabe que en el Atlético va a tener pocas oportunidades, mientras que el Betis sí que le da la posibilidad de jugar muchos minutos.