El Atlético busca destino para Galán en enero, convencido de que su papel en el equipo va a ser residual. La inminente reaparición de Reinildo y la irrupción de Lino y Riquelme, que son los que se disputan su puesto en el carril izquierdo, convierten al extremeño en innecesario en la plantilla. Ha habido contactos con el Betis, que necesita urgentemente un lateral izquierdo, pero también el Getafe pelea por el ex-futbolista del Celta, que ha intervenido en siete partidos con el equipo esta temporada.

Galán tiene muy pocas probabilidades de seguir en el Atlético, por no decir ninguna. El propio jugador es consciente de que no va a entrar en los planes de Simeone y su plaza va a ser ocupada por un centrocampista defensivo, posición en la que no hay ni un solo futbolista específico en la plantilla. Por este motivo se planteó al Betis la posibilidad de efectuar un trueque con Guido Rodríguez, que es del agrado de Simeone, pero el argentino, que acaba contrato el 30 de junio, quiere esperar. No es una operación descartada, pero de momento no hay luz verde.

Otra opción es la del Getafe, que ya se ha interesado por Galán en más de una ocasión. Bordalás le ha abierto al jugador extremeño las puertas del vestuario getafense y las buenas relaciones entre los dos clubes parecen facilitar las negociaciones, aunque por supuesto todo dependerá de quien presente la mejor oferta por un futbolista que, además, no es de las fichas más altas del Atlético.

Javi Galán fichó por los rojiblancos el pasado verano, pero su aportación al equipo ha sido escasa. Ya se intuyó en la pretemporada que no era un jugador al que Simeone considerara importante, y los acontecimientos posteriores no han hecho más que evidenciar esta situación. Galán tuvo la gran oportunidad de reivindicarse en el partido de Champions ante el Celtic en Glasgow, en el que partió como titular, pero cometió dos errores que costaron los dos goles escoceses y Simeone le sustituyó tras el descanso. Allí quedó sellado su futuro en el Atlético de Madrid.