Simeone estudia como alinear juntos a Lino y Riquelme

Si tienes dos jugadores en un estado de forma magnífico, como es el caso de Riquelme y Lino, ¿por qué no tratar de combinarlos en la misma alineación? Ese es el reto al que se enfrenta Simeone, que ha admitido hoy en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal que «es algo que tenemos en la cabeza». La solución que ha ensayado el Cholo pasa por situar al madrileño en el carril y al brasileño en el medio campo. En este escenario el perjudicado sería Saúl, que perdería su plaza como interior izquierdo, aunque Pablo Barrios, otro de los que opta a la titularidad, también quedaría al margen.

«Por supuesto que pueden jugar juntos. De hecho compiten muy bien entre ellos, pero lo importante es que el equipo esté equilibrado», ha subrayado Simeone en la primera rueda de prensa tras su renovación hasta 2027. «Lo más trascendente de estos 12 años ha sido el crecimiento que hemos experimentado como club, más allá de ganar Ligas o Copas. Eso es lo que siento».

El equipo mantiene las bajas de Memphis, Reinildo y Lemar, pero por lo demás la duda está en si combinar a Lino y Riquelme o si tirar por Saúl o Barrios. Son seguros Oblak, Nahuel, Giménez, Witsel, Hermoso, Koke, De Paul, Griezmann y Morata y las otras dos plazas están entre cuatro futbolistas. «Decidiremos mañana, en función de como planteemos el partido».

Llega el Villarreal, una de las bestias negras de Simeone, que lleva tres años seguidos sin poder ganarles en el Metropolitano. «Es un partido complejo -ha admitido el argentino- porque acaba de salir su entrenador y no sabemos cómo vendrá, pero este equipo siempre ha tenido unas señas de identidad muy claras y me imagino que eso es lo que veremos. Nuestro objetivo es llevarlos hacia donde podamos hacerles daño, pero tienen muy buenos futbolistas y no va a resultar sencillo. Será un choque duro, como todos en Primera División».