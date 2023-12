300.000 euros: la cláusula abusiva que el Barça quiere cobrar porque un jugador dispute 90 minutos

El Barça juega este domingo otro partido clave en ese objetivo de revalidar el título que lograron levantar el curso pasado, el de la Liga. Ante el Girona Xavi Hernández se vuelve a jugar su crédito en el banquillo en otro partido clave tras lograr superar el primer match ball serio ante el Atlético de Madrid. En el derbi catalán, con el Girona aún coliderando la clasificación junto con el Real Madrid, el que no estará en las filas de Míchel será Pablo Torre, al que el Barça impuso una cláusula del miedo de 300.000 euros.

300.000 euros, así es la cláusula abusiva que el Barça quiere cobrar porque el jugador dispute 90 minutos este domingo en Montjuic. Cuando el conjunto culé pactó la cesión del joven mediocentro, optó por incluir la famosa cláusula del miedo de cara al choque entre ambos conjuntos, para evitar que se enfrentara al que aún es su club. Ese partido llega esta jornada 16 de Liga y, para sorpresa de muchos, lo hace con el Girona cuatro puntos por encima de los culés: pase lo que pase en este choque, los gerundenses seguirán viendo por encima a los de la capital catalana.

Además, cabe destacar que Pablo Torre no está teniendo un protagonismo excesivo en el Girona, con el que en Liga no ha disputado ni un sólo partido titular, jugando sólo 10 encuentros acumulando 200 minutos de juego desde entonces. Cabe destacar que en estos dos últimos encuentros se ha visto su mejor versión. Jugó más de una hora ante el Valencia entrando al campo en el minuto 13 tras la lesión de Yangel Herrera, en otro triunfo del Girona, así como fue uno de los goleadores en el 2-5 de Copa del Rey ante el Orihuela, su primer partido titular con los gerundenses.

Pero Pablo Torre no estará en ningún caso ante el conjunto culé este domingo. El Girona no va a pagar los 300.000 euros de cláusula del miedo que impuso el Barça para poder alinear durante 90 minutos al cántabro, optando por otras opciones para así no trastocar su economía, sobre todo a pocas semanas de la apertura del mercado de fichajes donde se podrían reforzar en Montilivi pese a lo bien que están yendo las cosas en estos primeros meses de competición, siendo candidato a todo.

El culé que sí estará este fin de semana ante el Barcelona es Eric García. A diferencia de Pablo Torre, el club que preside Joan Laporta no optó por incluir ninguna cláusula del miedo con el central en una operación que se desbloqueó en el último día de mercado. El defensor, desde su llegada y adaptación al club, tras ser suplente ante Las Palmas, lo ha jugado prácticamente todo. Ha sido titular en los 10 partidos de Liga que ha disputado, perdiéndose entre medias uno ante el Celta de Vigo por problemas musculares. De hecho Eric no fue convocado este jueves para el partido copero ante el Orihuela, dándole descanso para que esté en plenas condiciones para el derbi catalán tras acumular, sólo en Liga, 862 minutos con la elástica rojiblanca.