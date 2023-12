En medios de los rumores y la petición de Xavi Hernández de otro delantero que compita con Robert Lewandowski, como todo apunta que será Vitor Roque, el ariete polaco ha querido dejar claro que aún le queda varios años por delante de fútbol y que los ve en el Barcelona pese a sus 35 años y los bajos números goleadores que está luciendo en estos primeros meses de competición, algo que también ha valorado.

«No pienso en lo que ya gané o en lo que ya hice. Todavía tengo dentro ese sentimiento y esa pasión. Creo que todavía puedo jugar al fútbol durante tres o cuatro años, porque físicamente me siento muy bien», avisa Lewandowski de sus planes al Barcelona, que ya planea el desembarco del joven Vitor Roque antes de tiempo para dar competencia en el frente de ataque al polaco, muy cuestionado por su falta de gol y por el papel que está desempañando.

El polaco, en cualquier caso, no se ve siguiendo su carrera deportiva como entrenador: «Cuando pienso en mi trayectoria profesional y en los entrenadores que he conocido, es increíble. No sé cuántos jugadores pueden decir que han tenido nombres tan importantes. Me siento afortunado porque he aprendido mucho y, por supuesto, cuando veo el fútbol, lo veo de diferentes maneras. Será difícil vivir sin ser jugador de fútbol después de mi carrera. Pero para ser entrenador…, sé que es un trabajo muy difícil. No estoy seguro de que vaya a estar preparado porque tienes que estar centrado al cien por cien en el fútbol. Ahora te digo esto, pero dentro de cinco o siete años voy a echar de menos el vestuario, el olor y todo este ambiente, y diré, vale, tal vez pueda intentarlo. Pero por ahora no me veo como entrenador».

Lewandowski ha bajado considerablemente su aportación goleadora con el Barcelona respecto a lo que daba de sí el pasado curso. En esta temporada, tras 13 partidos de Liga y cuatro de Champions disputados –sólo se perdió tres encuentros por su lesión de tobillo–, el delantero sólo ha materializado ocho goles y cuatro asistencias, aunque en sus últimos 10 partidos sólo ha sumado dos tantos, siendo sus primeros seis goles y cuatro asistencias en sus siete primeros partidos. Cabe destacar que el curso pasado, tras 13 partidos sumaba ya 14 goles y tres asistencias.

Pese a su falta de gol, Lewandowski apunta hacia otro lado cuando habla de esa carencia goleadora del equipo este curso, mira hacia Xavi. «Sé que somos el Barcelona y todo el mundo espera de nosotros, no únicamente ganar, sino también marcar muchos goles. En el comienzo de la temporada, no fue todo perfecto y, por supuesto, si no creamos un montón de ocasiones, es difícil marcar goles», dice en una entrevista al Club del Deportista.

«El año pasado o hace dos años, cuando yo todavía no estaba aquí, vi que había muchos temas alrededor de la entidad, pero ahora creo que estamos yendo por el buen camino y los futbolistas pueden centrarse en la institución», explica sobre la inestabilidad del Barcelona, aunque ahora las cosas son diferentes: «Me siento muy bien, sé que todo ha ido bien, no solamente dentro del club, sino también fuera porque veo como los aficionados me apoyan. Siento que estoy en el momento y el lugar adecuados».

Por último, sobre los objetivos del Barcelona con la Champions, Lewandowski es claro: «Siempre que hablo de la Liga de Campeones… sabemos que se necesita suerte y tener a todos los jugadores en la parte más importante de la temporada, cuando también juegas el partido más importante. Si todos nuestros futbolistas están sanos, en forma y listos, podremos compararnos con cualquiera».