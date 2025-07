Aitana Bonmatí lleva a España a la primera final de la Eurocopa de su historia. La mejor jugadora del mundo, la Balón de Oro de los dos últimos años, marcó un golazo en la prórroga para llevar a la Selección hasta Basilea. Las de Montse Tomé se citaban con la historia ante Alemania y, con muchísimo sufrimiento, volvieron a cumplir con ella. España se jugará el título el domingo. Otra vez, contra Inglaterra.

El partido fue de lo más complicado para España, que nunca llegó a sacar su mejor fútbol, hasta que la mejor jugadora del mundo aprovechó un balón al espacio de Athenea para marcar. Fue en el 113 de la prórroga, cuando se certificó la presencia de España en la final de la Eurocopa 2025.

La cita de España era con la historia. La Selección se medía a una Alemania a la que nunca había ganado y lo hacía con el objetivo de meterse en la final de la Eurocopa. Algo que tampoco había pasado nunca. Además, coleaba en el horizonte la dolorosa eliminación en los Juegos Olímpicos, en el partido por el bronce. Muchos alicientes para las de Montse Tomé, que tenían la ambición de seguir cosechando éxitos, como en estos últimos años.

Enfrente, una selección que ha ganado este campeonato en ocho ocasiones. Obviamente, no hay nadie que se acerque. Una Alemania que llegaba sin su capitana Gwinn, sin la lateral Linder, sin su central Hendrich y sin otra de sus estrellas, Nusken. Las dos últimas, por sanción. Las campeonas del mundo lo hacían sin Aleixandri, también suspendida.

Comenzó el partido, en el que Montse Tomé sólo introdujo ese cambio obligado de María Méndez por la mencionada central. España aguantaba el balón, aunque sin muchas opciones de progresar y de comenzar a encerrar a su rival. Trataban de robar las germanas y salir en velocidad, más cerca de la portería de lo que están acostumbradas las españolas. Tuvieron una tentativa, bien desactivada por Ona Batlle. Volvieron a ganar la espalda a la zaga española y, por suerte, el disparo de Buhl se fue fuera.

España no conseguía llevar la pelota al último tercio del campo. Le costaba mucho a la Selección, que no estaba acertada en el pase. Por suerte, las alemanas no lo estaban de cara a puerta, porque cada robo era una ocasión clara para las germanas. Sólo Patri Guijarro conseguía ponerle sentido al juego, encontrando en todo momento a Olga en su banda para llevar peligro.

De ahí nació la primera gran oportunidad para España, por medio de Esther. La colgó la sevillana y la delantera aprovechó un error a la hora de despejar de la central. Pero el disparo lo sacó Berger. Comenzaba el show de la portera, que volvió a negarle el gol a España en el tramo final en dos ocasiones. Primero, a la granadina y, después, a Pina. Además, la Selección mandó otro balón al palo, en un cabezazo de Paredes.

Terminó la primera parte con las campeonas del mundo mejor, pero habían sufrido mucho atrás. Con Ona y Olga casi siempre en los metros finales, las inferioridades que se generaban tras pérdida permitían a Alemania llegar con facilidad. Por suerte, Buhl y Hoffmann fallaron los mano a mano que tuvieron.

Tampoco acertó Buhl al inicio de la segunda. Comenzó España avisando, pero Alemania encontró la manera de dominar. Durante buena parte de la segunda parte, las germanas dieron mucha sensación de peligro, todo lo contrario que una selección española que no se acercaba a los dominios de Berger.

España sólo fue España a fogonazos y siempre encontraba respuesta. Cuando más apareció fue al final, ya con Salma y Athenea en el terreno de juego. La delantera del Barcelona pudo resolver el partido hasta en tres ocasiones y, al final, fue Cata Coll quien acabó llevándolo a la prórroga. Doble paradón de la guardameta en el último minuto del descuento que dejaba vivo el sueño de las campeonas del mundo.

Mejoró en la prórroga España, que por fin empezó a inquietar. Tarde, pero lo consiguieron las de Montse Tomé. Aunque nadie quería tirar.