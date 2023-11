Lewandowski sufre el síndrome Luis Suárez en Champions

Robert Lewandowski está viviendo su temporada más aciaga de los últimos años con el Barcelona. El delantero polaco está muy lejos de las cifras goleadoras a las que acostumbraba tanto en Liga como en Champions, una competición en la que no ve puerta como visitante desde el pasado 23 de noviembre de 2021, cuando aún era jugador del Bayern de Múnich.

Es decir, el ‘9’ del Barça lleva 736 días sin marcar fuera de casa en la máxima competición de clubes de Europa, por lo que empieza a parecerse a Luis Suárez en ese aspecto. El uruguayo anotó el 16 de septiembre de 2015 contra la Roma en el Olímpico y ya no lo volvió a hacer como culé. No fue hasta el 28 de septiembre de 2021 cuando marcó el gol de la victoria contra el AC Milan en San Siro ya con la camiseta del Atlético de Madrid y rompió una sequía de seis años, o lo que es lo mismo, 2.204 días.

Ahora, Lewandowski, que aún no se ha estrenado lejos de la Ciudad Condal con el Barça en Champions, empieza a parecerse a su antecesor en la punta de ataque del equipo blaugrana. El polaco está dando síntomas de sufrir un ‘síndrome’ similar, pero aún tiene una oportunidad de resarcirse en fase de grupos fuera de casa contra el Amberes, un rival que no le debería suponer problemas mayores para recuperar confianza con goles.

Indudablemente, para su entrenador, Xavi Hernández, sigue siendo un fijo y no hay quien le saque de su once cuando está sano. Después de casi un mes de lesión, el polaco volvió de inmediato a los planes del catalán, pero sus números no han incrementado demasiado desde que reapareció en el Clásico de Montjuic contra el Real Madrid. Su doblete contra el Deportivo Alavés se suma a los seis goles que llevaba esta temporada, unas estadísticas muy alejadas de ese delantero que brilló en Alemania, donde conquistó una Liga de Campeones con el Bayern.

Crisis de Lewandowski en Champions

Este arranque de año está siendo pobre para Lewandowski, especialmente en Champions. Aunque el Barça ya está matemáticamente clasificado para octavos de final, el polaco no ha tenido una participación demasiado excelsa, pues sólo ha anotado un gol y no ha repartido ninguna asistencia en los cinco partidos de fase de grupos.

Bien es cierto que en Do Dragao se retiró lesionado en el minuto 34 y que se perdió el primer encuentro contra el Shakhtar Donetsk, pero esta crisis goleadora no la tenía desde la temporada 2011-12, la de su debut en Champions con el Borussia de Dortmund. En aquella edición, sólo marcó un gol en cinco partidos, al igual que esta, en la que únicamente ha visto puerta en la jornada 1 contra el Amberes.

Entre una campaña y otra han transcurrido más de 10 años, un largo período en el que sus números sí que estuvieron a la altura de lo que siempre fue, uno de los mejores delanteros del mundo. Su mejor arranque en Europa fue en la temporada 2019-20, cuando en sólo cinco partidos ya había marcado 10 goles. Precisamente, ese año levantó su única ‘orejona’ con el Bayern, pero la pandemia y una temporada fuera de la normalidad le impidieron llevarse el Balón de Oro.

Al Barça sólo le queda un partido más de fase de grupos contra el Amberes en Bélgica, donde se jugará el primer puesto del grupo H. En comparación con su único gol de este año, Lewandowski siempre había anotado un mínimo de tres llegados a este punto. La implicación en ataque del polaco en los próximos encuentros, especialmente a partir de octavos, será clave para un Xavi que pisará dicha ronda por primera vez en su carrera como entrenador.