Laporta: «Iniciaremos las negociaciones por Joao Félix y Cancelo en un corto periodo de tiempo»

Joan Laporta ha afirmado que iniciarán negociaciones por Joao Félix y Joao Cancelo en los próximos días. El objetivo del Barcelona, después del rendimiento que ambos jugadores están dando durante sus primeros meses en el club, no es otro que quedárselos, una vez que finalice su cesión a final de temporada. «Pensamos afrontar estas negociaciones en un corto periodo de tiempo», ha señalado el presidente del Barça.

El mandatario se ha referido a las posibles llegadas de los dos jugadores portugueses, actualmente cedidos, en propiedad al club azulgrana: «Nos interesa que se queden en el Barça. Pensamos afrontar estas negociaciones en un corto período de tiempo porque, como ustedes saben, Deco está planificando la mejor manera de negociar. Con el Atlético de Madrid y el Manchester City tenemos una bonita amistad».

Cabe recordar que Joao Félix tiene contrato con el cuadro colchonero hasta 2029, ya que renovó justo antes de marcharse cedido al Barcelona, pero Laporta confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto. Aunque eso no fue más que una mera formalidad, ya que esto mismo lo hicieron cuando el ex del Benfica se marchó cedido al Chelsea (renovó un año más). Lo cierto es que el Atlético no está dispuesto a hacer rebajas por Joao a ningún equipo y esperan sacar, al menos, 80 millones de euros por el jugador, da igual si es al cuadro culé o a un club fuera de España. Ese es su precio de salida y de ahí no van a bajar.

Más fácil lo tienen con un Cancelo que no cuenta para Pep Guardiola. El City quiere hacer caja con el lateral portugués, que llegó al club inglés por 65 millones de euros, podría salir por la mitad de ese precio según las últimas informaciones de los medios afines al Barcelona. No obstante, Laporta tiene claro que cuenta con los dos Joaos para la 2024-25 tras su rendimiento en este inicio de temporada a las órdenes de Xavi Hernández.

Laporta ve al Barça campeón de Liga

El presidente del Barcelona aseguró que el principal objetivo del club esta temporada es ganar el título de Liga: «Estoy convencido de que lo lograremos porque hemos recuperado a los jugadores lesionados del centro del campo. Como se pudo ver contra el Atlético de Madrid, volvemos a controlar el partido, tenemos la posesión del balón, y cuando el Barça tiene el balón se vuelve imposible», dijo en una entrevista con el diario Asharq Al-Awsat.

Laporta también se pronunció sobre sus opciones en la Champions League: «Creo que todo el mundo sabe que el Barça será el favorito para ganar la Liga de Campeones». Por último, el presidente habló de su rival de este domingo, el Girona, y el buen año que están firmando con Michel al frente: «Están haciendo una gran temporada. Están jugando muy bien y el espíritu de equipo es muy fuerte, y ya sabes, como catalán, estoy muy, muy feliz de que Girona, a través de su equipo, sea conocido en todo el mundo.Tiene mucho potencial para jugar en la Liga de Campeones la próxima temporada si hacen lo que están haciendo ahora»