La bronca entre Giménez y Joao Félix en el Barcelona-Atlético: «¿Quieres pelear?»

Joao Félix fue el gran protagonista de la noche. El portugués fue decisivo con su solitario gol para darle los tres puntos al Barcelona y seguir en la pelea con Real Madrid y Girona por la Liga, pero también sufrió las patadas de sus ex compañeros e, incluso, tuvo algún que otro rifirrafe con Giménez. «¿Quieres pelear o qué?», le dijo el central uruguayo en un córner.

Y es que en un córner, Giménez se zafó de su marca, en esta caso era Joao Félix y de un empujón le tiró al suelo. Esto hizo que Sánchez Martínez parase el juego y tratara de mediar entre los dos jugadores. Fue ahí cuando se produjo un tenso intercambio de pareceres y que fueron captados por las imágenes de Movistar. El central uruguayo consideró que el portugués se había tirado para forzar la segunda amarilla: «Me pegaste, me pegaste», decía Joao Félix. «¿Quieres pelear o qué? Sí, ¿te quieres pelear?», respondió el futbolista del Atlético de Madrid.

Y ahí fue Koke el que apareció para calmar a su compañero. El enfado de Giménez era notorio, pero ahí estuvo el capitán rojiblanco para sacar de ahí al uruguayo:»Ya está, tranquilo. ¿Has visto? Está buscando que veas la segunda amarilla, tranquilo».

No obstante, parece que todo quedó dentro del terreno de juego. Después del partido, Joao Félix habló tras ser el gran protagonista de la noche y quitó hierro al asunto a su ‘pelea’ con Giménez: «Me llevo bien con todos ellos. No tengo nada contra ellos. Los quiero mucho y que les vaya muy bien… menos contra nosotros».

«Una victoria muy importante, sabíamos de la dificultad del partido. Sacamos los tres puntos y a pensar en el Girona», decía el portugués. «Una semana más porque todas las semanas se habla de mí. Bien o mal siempre soy tema. No veo las cosas que dicen o piensan. Disfruto del trabajo y de mis compañeros y del club que tan bien me recibió», añadía.

Xavi se rinde a Joao Félix

Xavi Hernández se rindió a Joao Félix tras el partido: «La celebración no la he visto pero el gol… Marca diferencias. Se ha vaciado trabajando mucho, recuperando balones, se entiende muy bien con Cancelo esa banda. Muy feliz por él. Lo veo feliz y hoy marca la diferencia. Le he dicho que estuviera tranquilo porque esta extra motivación puede pasarle una mala jugada. Ha hecho un gran partido».

Después, al técnico español le preguntaban sobre la efusiva celebración que llevó a cabo tras su gol: «No lo sé, hay que preguntárselo a él. Tiene la necesidad de demostrar y por eso su reacción. Cuando estas en caliente reaccionas así. Es normal, es humano. Para nosotros es muy positivo que esté rebelde ante su ex equipo».