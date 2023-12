Xavi Hernández compareció este sábado en rueda de prensa la previa del derbi catalán entre el Barcelona y el Girona, correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga EA Sports. El técnico catalán, en el punto de mira desde hace semana, vuelve a jugársela en otro partido de máxima exigencia ante uno de los equipos revelación y más en forma del campeonato doméstico, coliderando con todo un Real Madrid y por encima en clasificación cuatro puntos de los culés, el Girona de Míchel.

«Me parece bien, un jugador nuestro no puede ir en nuestra contra nunca. Lo que le pasó al Atlético con Joao Felix, ¿cómo te sentirías tú? Un jugador tuyo no puede ir en tu contra. Lo veo fenomenal», decía Xavi sobre la cláusula del miedo que sí porta este fin de semana Pablo Torre, situación que aprovechó para hace mella en el Atlético por el triunfo del pasado domingo.

Aunque Eric García sí podrá jugar: «A todos se la pondría. Saben mi opinión. Lo veo ilógico que un jugador tuyo juegue contra nosotros. Lo de Eric fue porque no la pudimos poner a última hora. Lo de Eric no pudo ser porque no hubo tiempo. No hay más». «Eric García estará más tranquilo en Girona. podrá disfrutar su fútbol. No es lo mismo jugar en el Girona que en el Barça, Me alegro que esté haciendo una gran temporada. Su salida desde atrás es extraordinaria. Me alegro porque le tengo mucha fe», recalcaba sobre el central.

El Girona de Míchel, candidato a todo

Sobre el Girona de Míchel, Xavi sólo tiene alabanzas: «El Girona está colider y para nosotros no es sorpresa. Juegan muy bien, hacen muy bien las cosas. Michel es un gran entrenador, tiene un sistema bien ensamblado. Quiere la pelota, te aprietan, son futbolistas de gran nivel. Tienen mucha capacidad, dominan muchas facetas del juego. Felicitarlos porque es extraordinario. Es un rival difícil, muy difícil. Tiene una confianza tremenda, juegan muy bien, con desparpajo y eso nos complicará. Intentaremos apretar mucho. Venimos en una dinámica buena y queremos continuarla».

«Contra pronóstico, creo que pueden aspirar a ganarla. Estamos prácticamente en el ecuador y son líderes y nos llevan cuatro puntos. Me gusta como atacan, son valientes, y eso les ha hecho estar ahí. Eso es lo que más me gusta», dice Xavi sobre las opciones al título del Girona, un equipo que le gusta: «Me gustan los rivales valientes, como la Real Sociedad… Esperamos un Girona valiente, querrán tener la pelota. Mañana será una batalla de tener el balón y dominar el partido. Nosotros variamos poco, no sé el Girona si variará. Barajamos varios escenarios. Son fichajes de gran nivel los que han hecho, mejoraron mucho con respecto al año pasado». También su técnico: «Míchel y todos de la categoría, un grande cuesta más. Míchel y todos estarían preparados, están en el alto nivel. Tiene mucho mérito lo que hace con el Girona esta temporada».

Fichajes en invierno

Xavi, sobre los fichajes de Joao Félix y Joao Cancelo, se deja llevar por las palabras de Joan Laporta: «Si lo ha dicho el presidente va a misa. Estamos satisfechos con los dos, con Cancelo y Joao Félix. Marcan diferencias y están felices, vamos a ver qué pasa en el futuro. A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix, todos lo tenemos claro. Hay una negociación ahí, ellos son los que tienen que negociar. Es pronto todavía. Me gustaría contar con Joao Félix, sí, sí».

«No es una opción fichar un portero. Tenemos confianza en Iñaki Peña. Somos optimistas. Confiamos en él, en los porte de la casa. No hay que fichar en esta posición», decía Xavi descartando por otro lado la opción de fichar un relevo de Ter Stegen.