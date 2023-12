Así queda la clasificación de la Liga EA Sports tras victoria del Girona contra el Barcelona

El Girona dio un golpe a la Liga tras vencer al Barcelona en el Olímpico de Montjuic y los de Míchel son los nuevos líderes de la Liga. Los tantos de de Dovbyk, Miguel Gutiérrez,Valery y Stuani (2-4) dieron la victoria los visitantes que se ponen en cabeza en la clasificación de la Liga con dos puntos más que el Real Madrid. El Barcelona cae a la cuarta posición después de la victoria del Atlético ante el Almería en el Metropolitano (2-1). Se queda a siete del Girona y cinco del conjunto blanco.

Barcelona y Girona pisaron el Olímpico de Montjuic con el objetivo de aprovecharse del tropiezo del Real Madrid en el Villamarín. Los de Ancelotti se dejaron dos puntos ante el Betis y los culés, después de engancharse a la Liga contra el Atlético, tenían la oportunidad de dormir el domingo a dos puntos de los blancos. Por su parte, los de Míchel podían acabar la jornada en lo más alto en la clasificación de la Liga.

Por ello, Xavi Hernández salió con su once de gala apostando así con el mismo once que venció y convenció ante el Atlético el pasado domingo. Por su parte, Míchel también tiró de su once tipo con el objetivo de asaltar al liderato de la clasificación. El técnico madrileño dio el brazalete a Aleix García y Dovbyk en la delantera.

El Girona golpeó primero antes del cuarto de hora después de que Dovbyk culminara a la perfección un contragolpe. A los pocos minutos, Lewandowski hizo el empate a los 19 minutos después de una buena jugada culé. Antes del descanso, Miguel Gutiérrez apareció para adelantar al Girona con un golazo desde fuera del área que cambio el signo del partido y de la clasificación de la Liga.

Tras el paso por los vestuarios, el Barcelona se echó hacia adelante para busca el empate pero lo que llegó fue el tanto de la sentencia del Girona. Valery ejecutó a los culés en el minuto 80′ con un gol a la contra que dejaba a los de Xavi Hernández en la lona. En el descuento Gündogan recortó distancias y alimentó la esperanza culé hasta que Stuani hizo el cuarto en el 94′ para cerrar el partido.

Así queda la clasificación de la Liga

En otro de los partidos disputados el domingo, el Atlético se recuperó de la derrota sufrida ante el Barcelona en Montjuic con una victoria sufrida ante el Almería, que sigue en la última posición en la clasificación de la Liga. El conjunto colchonero sube hasta la tercera posición con 34 puntos, los mismos que el Barcelona y cinco más que la Real Sociedad que ocupa la quinta posición. El Athletic se puede poner quinto si mantiene la ventaja en el duelo ante el Granada que se jugará este lunes tras suspenderse por la muerte de un aficionado en las gradas de Los Cármenes.