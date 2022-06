El Barcelona fantasea con Bernardo Silva como sustituto de De Jong

La planificación del Barcelona continúa su curso. Son semanas de mucho movimientos, conversaciones y negociaciones para dar forma a la plantilla que viene. Especialmente en el apartado de salidas el club tiene depositadas parte de sus opciones para acudir al mercado con ciertas garantías. La cada vez más posible venta de Frenkie de Jong está en el foco, el holandés es uno de los que puede salir y dejar una importante suma de dinero en las arcas. Pero el Barça tiene claro que las salidas no pueden significar una pérdida de calidad y es por ello que piensan en Bernardo Silva para reemplazar al tulipán.

La salida de De Jong, presumiblemente rumbo a Manchester con el United pujando fuerte por él, es una de las válvulas de escape que pretende activar el club. Es necesario que entre dinero en las arcas para acometer algunas de las urgencias del equipo, con Robert Lewandowski como deseo principal. Pero Xavi Hernández no quiere que se confundan los términos, entiende la necesidad de encontrar ingresos para la entidad con la venta de activos pero no quiere que esto signifique desmantelar la plantilla y perder calidad en zonas tan determinantes como el centro del campo.

El egarense fantasea con la opción de Bernardo Silva, al que ya han tanteado en alguna ocasión pero que a sus 27 años tiene aún contrato con el Manchester City hasta 2025 y está tasado actualmente en 75 millones de euros. El portugués es representado por Gestifute, la agencia de Jorge Mendes. El también luso tiene muy buena relación con la actual Junta culé. De hecho, han sido cazados ya en varias ocasiones manteniendo conversaciones, la última esta misma semana. Tiene un amplio listado de futbolistas en su agencia Mendes, aunque es una obviedad que uno de esos nombres que han surgido en las conversaciones es el del citizen.

En términos deportivos, la operación sería hasta ventajosa para el Barça. Xavi no termina de ver a De Jong en la posición de interior ya que no encaja en las tareas posicionales que él quiere para esa demarcación. Al holandés le gusta más moverse y caer a la zona del pivote para comenzar construyendo desde ahí, algo que Xavi le tiene encomendado con exclusividad a Busquets. Ahí encajaría el portugués, de gran movilidad también pero que ya ha mamado la propuesta de Pep Guardiola durante años en el Manchester City, con notables similitudes a lo que quiere Xavi.

Xavi quiere que en el caso de que salga Frenkie de Jong, que dejaría una buena cantidad para hacer otras operaciones, Bernardo Silva sea el jugador que ocupe su lugar. Desde luego la transferencia no es sencilla, el Manchester City no tiene en sus planes deshacerse del portugués, clave para Guardiola. No existe necesidad para que salga y no pondrán ningún tipo de facilidades. Mundo Deportivo señala que el jugador tiene cierta predilección por el Barça y que estaría interesado en la posibilidad de recalar en el Camp Nou pero no existe por el momento ninguna oferta en firme.

De Jong apunta al United

El entorno del portugués estaría por la labor de escuchar la propuesta pero antes debe materializarse por parte del Barça, que sólo ofertaría por el luso si De Jong acaba dejando el club. En este caso, comenzarían unas negociaciones que no serían nada sencillas para los culés, que tendría que ofrecer una suma alta para sacarle del Etihad. Hace unos días Pep Guardiola manifestaba que ve complicada está operación al ser cuestionado por ella: «Parece que lo tienen difícil».

En cualquier caso, para entrar dejen salir. Los movimientos en torno a De Jong primero deben concluir para que el engranaje de Bernardo Silva eche a andar. El Barça fantasea con él como sustituto del holandés pero la realidad es que parece una operación más acorde a otros tiempos en el Camp Nou, lejana a la actual situación financiera de la entidad.