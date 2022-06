Laporta amenaza con nuevos tijeterazos a la plantilla del Barça

El FC Barcelona sigue en la UCI en términos económicos. Esta comparación tan gráfica sale de los labios del propio Joan Laporta, empeñado en dejar claro que la situación sigue siendo nefasta a pesar de las famosas palancas económicas que espera activar la semana que viene. A falta de saber si los socios compromisarios dan luz verde para las ventas parciales de los derechos televisivos y de la empresa Barça Licensing & Merchandising, es consciente de que los recortes siguen siendo imprescindibles para sacar la entidad a flote.

«Hemos controlado el gasto deportivo y las nóminas de forma sustancial, pero no de forma suficiente», dijo Laporta en su discurso ante los socios más veteranos del club. Todo un aviso a navegantes que señala directamente a las ‘vacas sagradas’ del primer equipo. Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba son los capitanes de la plantilla y al mismo tiempo los jugadores con los sueldos más elevados. Ya se rebajaron sus nóminas de forma sustancial hace menos de un años y no está claro cómo afrontarían la exigencia de otro recorte.

En su rueda de prensa durante la concentración de la selección española, Busquets explicó que, por el momento, no ha recibido ninguna petición oficial por parte del club y dejó entrever su malestar por la forma de comunicarse con la plantilla que tiene la junta directiva presidida por Laporta.

«Cuando se acaben estos partidos, me vaya de vacaciones y después vuelva no sé lo que me dirán. Me gustaría que me lo dijeran a mí y no que me enterara por otros lados. Creo que hacerlo a través de la prensa no es la mejor solución, siempre es mejor ser directos y el cara a cara. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar y encontrar la mejor solución para todos», transmitió el centrocampista.

Por su parte, el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, también subrayó recientemente que los 560 millones de euros que gastan anualmente en salarios sigue siendo insostenibles. «Tenemos una masa salarial que casi duplica a la del Bayern y que es 160 millones mayor que la del Madrid», comparó en declaraciones a RAC1. La época de tijeretazos todavía está lejos de finalizar en las oficinas del Camp Nou.