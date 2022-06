Pep Guardiola fue abordado durante el Legends Trophy de Golf que habitúa a disputar durante verano y que se está jugando en el Pula Golf de Son Sonservera, en Palma de Mallorca. El actual entrenador del Manchester City fue cuestionado por diversos temas, entre ellos la actualidad del Barcelona y sus posibles fichajes, donde aparecieron dos nombres que conoce bien: Robert Lewandowski y Bernardo Silva, a los que dio pocas opciones de recalar en la entidad culé a tenor de sus palabras.

No estuvo receptivo de primeras Guardiola, reservado ante las preguntas ajenas a sus competencias en el Manchester City. Su legado en el Barça perdura y las preguntar en torno al club de sus amores iban a estar presentes. Sobre si Lewandowski sería un gran buen fichaje para los culés, el Santpedor rehuyó la respuesta: «No lo sé, no tengo ni idea». Pero fueron las preguntas que vinieron después, insistiendo, las que permitieron ver su punto de vista.

«Su carrera habla por sí sola», decía Guardiola cuestionado por qué puede aportar en el Barça el polaco: «Estamos hablando de Lewandowski, se adapta a cualquier sitio». Sobre si el Barça tiene o no opciones de ficharle ya se mostró más ambiguo el técnico de los citizens, que recurría a las dificultades económicas del club que preside Joan Laporta para ponerlo en duda: «Pero no lo sé, no sé si su situación económica se lo puede permitir, no sé si el Bayern lo dejará. Ya tengo otros problemas».

Otro nombre que suena alrededor del Barça es el de Bernardo Silva, éste sí jugador de Guardiola en el Manchester City. En el club culé se le ve como un recambio de garantías ante una posible salida de Frenkie de Jong, que dejaría huérfana una de las posiciones titulares del centro del campo como volante. Ahí encaja el centrocampista portugués pero Pep fue tajante con el grado de dificultad que atribuye a esta operación: «Parece que lo tienen difícil».

«Espero que todo les vaya bien pero con la situación que tienen no pueden hacer grandes cosas. Hay momentos en la historia, todo el mundo debe aceptarlo, en que la situación es la que es y a veces ir con perfil bajo ayudará a subir muy rápido», decía Pep Guardiola sobre la actual situación institucional, económica y deportiva del Barcelona, lanzando un mensaje al barcelonismo de realidad y paciencia: «Las expectativas, por la situación que es, no por falta de calidad de los técnicos, los jugadores o la junta directiva… La percepción que tengo es buena, pero hay que ir con tranquilidad. Todos saben que si la situación no es buena no puedes hacer grandes fichajes. Hay que pensar en ganar el siguiente partido y no hablar de grandes citas».

Por último, dejó otra píldora sobre Ferran Torres, al que tuvo entre sus filas hasta el pasado enero, al que alaba y ve crecer especialmente cuando acompañe el resto del grupo: «Ha tenido grandes números, cuando el equipo juegue mejor, Ferran jugará mejor. Lo tienes que ver en un contexto».