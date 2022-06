El Bayern pone precio a Lewandowski

Poco a poco, piedra a piedra, el Barcelona comienza a dibujar un escenario en el que el fichaje de Robert Lewandowski tome forma para vestir de blaugrana. No es sencillo, pese a que el propio jugador haya dicho abiertamente que desea abandonar Múnich. El Bayern no quiere desprenderse de él pero el paso de las semanas permite al club alemán ver las cosas de otro color. Desde el Allianz ya asimilan la posibilidad de que su máximo goleador y gran estrella abandone la plantilla este verano y le colocan precio de salida: 40 millones de euros.

En las últimas semanas, con todo el runrún que rodea a Lewandowski, la postura del Bayern y de todos sus interlocutores ha sido la misma, la de querer que el polaco continúe y que no deje el equipo este verano. Tiene un año de contrato, firmado hasta 2023, y en la entidad bávara apostaban para que finalizara su contrato y tomar un año para buscar a su heredero tras casi una década de goles. Pero la postura del delantero es más firme, quiere irse y a poder ser de la mejor de las maneras tras años de éxitos. Quiere una aventura nueva a sus próximos 34 años y en la Ciudad Condal ve un reto.

El fútbol es caprichoso y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. En cualquier caso, el Barça se ve bien posicionado para optar al fichaje de Lewandowski este verano. No son pocos los clubes que apostarán por él e intentarán negociar con el Bayern para sacarle de allí como desea el delantero. Va a depender de la capacidad de negociación y de quién puede satisfacer mejor al conjunto alemán, aunque importante y mucho la decisión final del jugador, que parece que apunta más hacia Barcelona que a cualquier otro destino.

El Bayern ya ha dado un importante paso al frente dejando atrás esa posición rígida y firme en la que no negociarían por el jugador. Lewandowski sigue en sus trece y parece que nada le hará cambiar de opinión, quiere marcharse. Es por eso que el cuadro alemán ya le ha puesto precio a la salida del delantero de cara a los primeros interesados. Desde Múnich, según Bild, quieren por el máximo delantero europeo 40 millones de euros. Ni sus 33 años y ni el único año de contrato que le resta hace bajar estas pretensiones a los bávaro, que quieren hacer caja con él.

Desde el momento en el que fijan un precio por Lewandowski desde el Bayern se abre una fase de negociaciones. Los clubes interesados por el delantero comienzan la puja por él, regateando ese precio inicial en busca de un acuerdo. Es evidente que en ese juego de apuestas, ahora mismo el Barcelona tiene las de perder contra casi cualquiera de las potencias europeas que apueste por el polaco, de ahí la importancia del papel que juega Xavi Hernández.

En el Barcelona esperan activar algunos de los mecanismos con los que ganar liquidez de cara a este mercado veraniego. Es la única opción, más allá de posibles grandes ventas como las de Frenkie de Jong o Ter Stegen, para luchar por grandes nombres estos meses y rearmar la plantilla de Xavi de cara a este curso 22/23. En el club culé saben que no pueden llegar hasta el final en términos económicos, tienen límites, es por eso que están contemplando más vías además de la de Lewandowski. Hace días se conocía el interés también por Romelu Lukaku, que no ha tenido el protagonismo deseado en el Chelsea, donde no salió bien parado.

Javier Tebas, con el que el Barça y Laporta tienen una guerra abierta con declaraciones cruzadas, ya afirmó días atrás que los culés no tienen ahora mismo la capacidad para asumir un fichaje como el de Lewandowski, aunque es una situación que puede cambiar en las próximas semanas. En el horizonte una importante y crucial Asamblea de socios compromisarios en la que está por decidir el futuro a corto, medio y largo plazo de la entidad.