Tebas avisa al Barça: «No pueden fichar a Lewandowski»

El Barcelona ve con medio pie en el Camp Nou a Robert Lewandowski tras las últimas declaraciones del delantero polaco, en la que ponía el punto y final a su relación con el Bayern de Múnich, pidiendo el traspaso. Es el cuadro culé el mejor colocado para que acabe esta próxima temporada el máximo goleador de Europa. Pero Javier Tebas ha vuelto a poner al Barça en su sitio y les ha dado un claro aviso: sin ventas ni nuevos ingresos el club no puede hacer a día de hoy un fichaje como el de Lewandowski.

El presidente de La Liga puso de manifiesto que el Barça continúa con los mismos problemas que meses atrás y que necesita primero reajustar su situación financiera para después hacer los movimientos de entrada que desee. Se esperan numerosos cambios en la plantilla de Xavi Hernández y ya existe algún fichaje cerrado que llegará a la entidad a partir de julio, cuando acaben sus respectivos contratos con sus actuales clubes. El Barça tiene que ajustar también su masa salarial para hacer sitio, especialmente si quiere contentar en estos términos a Lewandowski.

«Mi etapa en el Bayern ha terminado, no veo ninguna posibilidad de seguir en este club. El traspaso es probablemente la mejor solución para las dos partes. El Bayern es un club serio pero espero que no me retengan sólo porque con el contrato en mano pueden hacerlo», afirmó este lunes Lewandowski, dando el paso definitivo para salir del club bávaro y posiblemente con el Barcelona como destino predilecto, ya que ha confesado que le gustaría vivir en España. Pero Javier Tebas frena su entusiasmo.

El presidente de LaLiga ha sido protagonista en los Desayunos Deportivos que organiza Europa Press donde ha tomado partido del fichaje de Robert Lewandowski por el Barça. Tebas afirmó que «el Barça ya sabe lo que tiene que hacer si quiere fichar a Lewandowski», en alusión a que conoce «perfectamente nuestras normas de control económico» y que debe «evitar problemas económicos mayores». La solución que da es clara: deben vender futbolistas ya sea Pedri González o Frenkie de Jong.

«No sé si venderán a De Jong o a Pedri o a ‘Pepito Pérez’, pero saben que deben ingresar más y vender activos», lanzaba el mandamás de la patronal, apuntado que deben efectuar ventas cuantiosas y no cualquier si es que quieren fichar a jugadores del calibre del delantero polaco del Bayern: «A día de hoy, sigue sin poder fichar a Lewandowski». Por último, profundizaba algo más Tebas sobre la situación culé y lo ponía en la comparativa con el Real Madrid, al otro lado de la gestión, alabándoles: «El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios y tiene que llenar la despensa. Igual que el Madrid la ha llenado, el Barça la tiene vacía».

Así, la hoja de ruta es clara en estos momentos para el Barcelona. Frenkie de Jong lleva ya semanas en la rampa de salida y el Manchester United se está preparando para hacer una oferta convincente a los culés y hacer de oro al centrocampista, al que está dispuesto a ofrecer una gran suma de dinero para contentarlo. Por otro lado, también están encima de la mesa traspasos menores como los de Braithwaite, Trincao, Mingueza, Riqui Puig, Neto o Umtiti. También la figura de Marc-André Ter Stegen, que el Barça contempla como otra posible gran venta este verano.

El culebrón de Lewandowski tiene aún muchos capítulos por narrar, principalmente porque el Barça aún no está en disposición de ejercer su fichaje, por el que tendrá que pagar una importante suma de dinero para sacarle del Bayern de Múnich, que no está por la labor de poner fácil la salida de su máximo goleador pese a que éste ya ha manifestado con claridad su deseo de separar sus caminos.