El Bayern no cede: «Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá»

El Bayern de Múnich ha dejado claro, una vez más, que no está por la labor de dejar salir a Lewandowski este verano. A pesar de que el polaco ha manifestado su deseo de salir y acaba contrato en 2023, el director deportivo del conjunto alemán, Hasan Salihamidzic, ha asegurado que no están por la labor de aceptar ninguna oferta.

«Las cosas son bastante claras. Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá», fueron las palabras de un Salihamidzic, que prefirió no responder a la oferta que ha hecho el Barcelona. Además, lanzó un dardo a Zahavi, representante del jugador: «Tiene un agente que no para de volverle loco. No juega limpio».

El agente asegura que el Bayern no ha hecho ninguna oferta de renovación, algo que Salihamidzic desmintió categóricamente: «Fuimos claros en cuanto a duración y cantidad».

El Barcelona habría presentado una oferta de fichaje por escrito de 32 millones de euros por el delantero, tal y como informó el diario Bild. «Es una de las opciones, de las posibilidades. Lo ha dicho él mismo, que se quiere marchar. Hay unas negociaciones de por medio, tiene contrato. No será fácil negociar siendo el Bayern, pero es una de las opciones, sí», declaró en rueda de prensa Xavi.