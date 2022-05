Lewandowski pide garantías económicas al Barcelona

El fichaje de Robert Lewandowski se ha puesto más que de cara para el Barcelona. Las últimas declaraciones del delantero polaco terminan de confirmar el deseo de éste de salir del Bayern de Múnich pese a restarle aún un año de contrato con ellos. Los culés, que deberán hacer cuentas ahora para materializar su fichaje, tendrán que cumplir también con un requisito que exige el 9: pide garantías de cobro a los culés a tenor de sus dificultades económicas. No se fía.

A Lewandowski le gusta la posibilidad de acabar recalando en el Barça, es una de las opciones que tiene encima de la mesa una vez que tiene decidido que saldrá del Bayern este verano. Pero el delantero es consciente del momento financiero que atraviesa el Barcelona. Los culés, de lograr hacer cuentas y conseguir un acuerdo con el conjunto bávaro para el fichaje del polaco, tendrán también que sentarse a negociar con él.

El máximo goleador europeo de esta temporada que está a punto de acabar se marcha del Bayern en busca de nuevos retos pero no por ello harán grandes concesiones económicas. El Barça tendrá que calcular muy bien cada céntimo que plantee al jugador porque éste tiene decidido que exigirá al club culé una serie de garantías que le aseguran que cada mes perciba sin falta lo firmado.

Lewandowski conoce las penurias económicas que ha vivido este año el Barça, ha seguido la actualidad y sabe que está pasando en el club. Tiene a amigos dentro como puede ser Pierre-Emerick Aubameyang, ex compañero en su etapa en el Borussia Dortmund. El delantero quiere que su nueva experiencia sea positiva y no cuente con sobresaltos, de ahí que pedirá garantías o un aval que le dé seguridad para firmar, que tenga claro que podrá percibir cada primero de mes lo pactado.

«Es muy posible que este haya sido mi último partido con el Bayern. No puedo decir eso al 100%, pero puede haber sido. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club», decía Robert Lewandowski este pasado sábado tras cerrar la temporada con el Bayern de Múnich en el último partido de la temporada, dejando clara su intención de marcharse este verano. Ya lo confirmó días atrás su director deportivo, Hasan Salihamidzic, que reconocía que comunicó que no renovaría aunque aludía que aún le restaba un año de contrato, hasta 2023: «Dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado, Lewa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho».

El último actor en tomar partido de esta situación fue Herbert Hainer, presidente del Bayern, que se mostró reacio a dejarle salir este verano y apuesta por el cumplimiento de su contrato, desoyendo las intenciones y deseos de su jugador: «Robert tiene contrato hasta 2023 y ese es el tiempo que jugará con nosotros. Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic le hicieron una oferta para ampliar el contrato. Al parecer, no se aceptó. Robert dijo que tenemos que encontrar una solución para las dos partes y el Bayern es una de las partes. Él está en su derecho de no querer extender el contrato».

El Barça tendrá que ponerse las pilas si quiere mantenerse vivo en la carrera por Lewandowski. Primero para poder hacer posible una operación que no será barata. Se espera que el traspaso del jugador ronde los 35 o 40 millones de euros. A sus 33 años, 34 en agosto, se mantiene como el mejor goleador de toda Europa, algo que vale muy caro. Los culés tendrán que ingeniárselas primero para reunir este dinero y luego para ofrecer un contrato convincente al polaco, con sus respectivas garantías de cobro…