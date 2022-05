Bombazo de Lewandowski: «Es muy posible que haya sido mi último partido con el Bayern»

Robert Lewandowski soltó la bomba bomba a la conclusión del Wolfsburgo-Bayern de la última jornada de la Bundesliga. El delantero dejó clara su postura de salir del conjunto bávaro minutos después de despedirse de la afición al borde de las lágrimas. La entidad alemana ya había confirmado horas antes que el jugador ha pedido salir y no renovará su contrato.

«Es muy posible que este haya sido mi último partido con el Bayern. No puedo decir eso al 100%, pero puede haber sido. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club», afirmó Lewandowski a la conclusión del duelo de la última jornada de la Bundesliga en la que además marcó un tanto.

Hasan Salihamidzic ya había confirmado minutos antes del inicio del partido las intenciones del jugador. «Hablé con Lewandowski. Durante la conversación me informó que no quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club. Me dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado, Lewa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho», dijo Salihamidzic en declaraciones a Sky Sports Deutschland.

Un posible acuerdo con el Barcelona

Desde Alemania llevan semanas especulando con un posible acuerdo del jugador con el Barcelona. El futbolista, que finaliza contrato el próximo año 2023, tendría que llegar a un acuerdo con el club bávaro para que rebaje sus pretensiones visto la delicada situación económica de la entidad catalana. El PSG también podría estar a la espera de la decisión del delantero polaco.