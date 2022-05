Al borde de las lágrimas: así se despidió Lewandowski de la afición del Bayern

Robert Lewandowski fue el gran protagonista en la última jornada de la Bundesliga después de que el Bayern confirmara en boca de su director deportivo, Hasan Salihamidzic, que el delantero se quiere marchar del club alemán para probar cosas nuevas.

Esta confirmación oficial fue antes del duelo que enfrentó al Bayern contra el Wolfsburgo. El delantero polaco anotó un tanto en el empate (2-2) entre ambos equipos y a la conclusión del encuentro se dirigió a la grada visitante para despedirse de una forma muy emotiva de los suyos.

👀💥 OJO a la cara de Lewandowski cuando terminó el partido del @FCBayern 😨🙌 Al borde de la lágrima con los aficionados de Múnich al confirmarse que no quiere seguir ⁉️🇪🇸 ¿Vendrá a la liga española?pic.twitter.com/CFINlW5JNn — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 14, 2022

«Hablé con Lewandowski. Durante la conversación me informó que no quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club. Me dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado, Lewa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho», dijo Salihamidzic en declaraciones a Sky Sports Deutschland.