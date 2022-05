El Bayern confirma que Lewandowski ha pedido salir y no renovará

Giro radical en la situación de Robert Lewandowski con el Bayern de Múnich. El polaco ha notificado ya al club bávaro que no aceptará la oferta de renovación que le han planteado y que tiene la intención de dejar el equipo este verano pese a que aún le resta un año de contrato. Así lo ha confirmado Hasan Salihamidzic, director deportivo del conjunto muniqués, reconociendo que ha sido el propio jugador el que le ha contado su postura, así como que aún tiene contrato en vigor: no será gratis.

«Hablé con Lewa. Durante la conversación me informó que no quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club», son las sorprendentes declaraciones de Salihamidzic, que recoge Sky Sport, en las que asegura que el delantero quiere afrontar nuevos retos lejos de Múnich pero que no saldrá gratis, aún le queda un año de contrato: «Dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado, Lewa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho».

Esto allana mucho más el camino al Barcelona, uno de los mayores interesados en Lewandowski. El club culé no ha escondido el interés por el delantero. Fue Joan Laporta el que dejó caer que existían opciones reales por él hace unos días, una vez consumado el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City, el primer objetivo culé. Su opción era una de las muchas que tenían apuntadas desde la secretaría técnica una vez que se descartaran las remotas opciones por el noruego. Despertados del sueño, el objetivo número uno pasa a ser el jugador del Bayern, que parece estar dando los pasos necesarios para que esto pase.

Pese a que Lewandowski ha comunicado que rechaza la oferta de renovación y que quiere salir este verano del Bayern. Éste aún tiene un año más de contrato en Múnich, hasta 2023. Esto da algo de poder al cuadro bávaro, con el que se tendrá que sentar a negociar el Barça para alcanzar un acuerdo. Es un caso complejo y difícil. A sus 33 años, 34 en agosto, tiene los mejores números goleadores de todo el mundo y no saldrá barato.

Días atrás se filtró que el Bayern ya estaba abierto a escuchar ofertas por su delantero, conscientes ya de esta situación que ahora se confirma públicamente en boca de su director deportivo, Salihamidzic. El precio que le han puesto al jugador es de unos 35 o 40 millones de euros, a lo que habría que sumar un buen salario acorde al goleador más contundente de Europa esta temporada.

Esto cambia por completo la situación del atacante polaco. Hace unas semanas, cuando fue apeado por el Villarreal en la Champions League, desde el Bayern afirmaban con contundencia que seguiría en el club y que se trabaja por renovar al delantero. Daban por segura su continuidad al menos un año más, el que tenía de contrato. El interés del Barça, la intentona de los bávaros por Haaland, y la posibilidad de nuevos retos para el polaco, han llevado a un giro de 180 grados a su situación.

Está por ver ahora si el Barça podrá cumplir las exigencias económicas del Bayern por Lewandowski, además de que no será el único club que le intente persuadir ahora que ya es pública su intención de marcharse. No serán pocos los clubes de primer nivel que intenten hacerse con sus servicios, seguramente con mejor posición económica que los culés, por lo que de nuevo tendrá que esperar que las dotes de persuasión y de convicción de Xavi con el proyecto blaugrana funcionen con Lewa. A su favor, la posibilidad de reencontrarse con un viejo amigo, Pierre-Emerick Aubameyang.