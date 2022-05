Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern de Múnich, confirmó que el club bávaro y los representantes de Robert Lewandowski se han sentado a negociar la ampliación de contrato para que el polaco siga ligado al Bayern, y aseguró que este primer acercamiento entre ambas partes ha sido «bueno». «Pregunté si fue una buena conversación. Y parece que lo fue. Mi postura no se modificó, queremos mantenerlo como sea y prolongar su contrato», detalló el técnico.

Lewandowski acaba contrato en el verano de 2023, y el director deportivo del reciente campeón de la Bundesliga, Hasan Salihamidzic, aseguró que el delantero no abandonará el club en el que lleva ocho temporadas siendo el atacante de referencia. En las últimas semanas se le ha relacionado con el Barcelona, aunque tras estos rumores, el club alemán decidió ponerse manos a la obra para que no abandone la entidad y renueve. «Me gustaría mantenerlo. Eso creo que está claro. Lo estimo como jugador y como persona, pero no siempre depende del entrenador», explicó el preparador alemán.

Nagelsmann confirmó que el representante del delantero, Pini Zahavi, es una persona muy dura a la hora de negociar. También añadió que espera que la renovación siga hacia delante al igual que la de Thomas Müller, que ha renovado hasta 2024: «Siempre es importante que jugadores decisivos y símbolos del Bayern prolonguen el contrato. Eso seguramente puede arrastrar a otros», aclaró el ex entrenador del Leipzig.

El portero Manuel Neuer y el extremo Serge Gnabry se encuentran en el mismo punto que Lewandowski, aunque ellos dos finalizan sus contratos este mismo verano. «Veremos cómo evoluciona. Ya dije varias veces que en el caso de jugadores de la categoría del Bayern las prolongaciones de contrato no siempre son tan fáciles y hacen falta varias negociaciones», comentó sobre el contrato de estos dos jugadores.