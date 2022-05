Xavi: «De Jong es fundamental, pero veremos cómo está la situación económica»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa antes de la visita del Barcelona al Coliseum Alfonso Pérez, en el que se medirá al Getafe en la jornada 37 de la Liga Santander, penúltima del campeonato. Con el objetivo de sellar la segunda plaza para asegurarse su billete para la Supercopa de España, el egarense valoró diversos temas de actualidad como el posible fichaje de Lewandowski o Álvaro Morata la situación de Frenkie de Jong, en el mercado para hacer caja.

Getafe

«Desde la llegada Quique están haciendo un gran temporada, son competitivos, les ha dado carácter y agresividad. Son intensos, juegan directo, con un sistema muy marcado. Es un campo complicado, es un sistema difícil. Necesitan un punto para salvar la categoría, será un partido complicado. Tendremos que jugar mejor que ante el Celta e intentar ser competitivos. Nos queda un punto virtualmente pero iremos como siempre a ganar el partido, por los tres puntos que es lo principal»,

Araujo

«Araujo va a jugar, nos emociona a todos porque va a estar. No perdió la conciencia en ningún momento. Depende de sus funciones. Se ha probado y está bien. Tiene ganas de jugar y ayudar al equipo. Su compromiso me emociona. Ha insistido para estar, compromiso espectacular. Las sensaciones son buenas. Lo veremos mañana».

Condición económica del club

«Las circunstancias del club son las que mandan. Son una parte importante. Yo hablo con todos, tenemos un equipo muy bueno, estoy encantando. Todo dependerá de la situación económica. En unos días sabremos en qué situación estamos para planificar una cosa u otra. Para saber con quién podemos contar y quién no. Planificaremos la temporada que viene. La situación económica es la que nos mantiene a raya. Nos marca el presente y futuro del club».

De Jong

«Lo he dicho, es un jugador muy importante para mí. Ha sido titular prácticamente siempre. Ha rotado para dar descanso. Luego está la situación económica del club. A partir de aquí decidiremos. Con Frenkie es claro, es un jugador que puede marcar una época en el club. Vamos a ver cómo está la situación económica».

Planificación

«Hay cosas en juego. Entiendo que el entorno hable de jugadores para el año que viene. Pero no hemos cumplido el objetivo. Hemos entrado en Champions y nos falta un paso para otro, quedar segundo. Cuando se cumplan, nos gustaría planificar y saber dónde estamos y decidir cosas».

Intocables

«Sí hay intocables. Hay intransferibles, transferibles. La planificación la tengo clara o bastante clara. Saber la capacidad que tenemos para maniobrar. Es una evidencia. Solo falta saber donde estamos a nivel económico para decir unas cosas u otras».

Objetivos

«Siempre soy optimista. El año que viene tenemos que competir, este año lo hemos intentado. Ha habido dos meses que teníamos la posibilidad de luchar por algún título. No nos ha llegado, no hemos competido bien. Tenemos que ser autocríticos. Tenemos que luchar por títulos el año que viene. Aquí solo vale ganar. Para llegar a mitad de temporada, se ha salvado futbolísticamente. A partir del año que viene se nos va a exigir mucho más. Vamos a intentar ser competitivos y ganar títulos, es el objetivo principal».

¿Empatarán mañana?

«Hay 33% de empate. Hay un 66% de que no pase».

Morata

«Hablar de jugadores que no tenemos no me aporta. La situación es la que tenemos. Tenemos los jugadores que tenemos. Hablar de jugadores que no son nuestros y que no nos ayudan ahora a cumplir objetivos, no es importante».

¿Te frena la edad para fichar?

«No te hablo de Lewandowski. He fichado a Alves con 38, no es la edad, es el rendimiento y lo que nos puede ayudar. El futbolista se cuida tanto, hay tantos detalles, y cada año son más profesionales. Cada futbolista es un mundo y es muy profesional. Vemos a Ibrahimovic, a Modric, a Alves… rendimientos altos en clubes muy importantes. Cristiano, Messi… ya tienen una edad y rinde a alto nivel en grandes clubes. La prioridad es el rendimiento».

¿Tiene ya la base de su plantilla para el año que viene?

«El Barça tiene que tener dos futbolista de nivel en cada posición. Hay posiciones que no las tenemos dobladas. En el momento que se lesiona alguno de ellos tenemos un problema. Tenemos que hacer inventos. Faltan cosas. Cuando no ganas y no eres competitivo se deben cambiar cosas».

Ser más competitivos

«El mes de febrero y marzo fuimos competitivos. Disfrutamos. Jugamos bien. Ahora hemos bajado el rendimiento. Los resultados están bien pero debemos mejorar, sensaciones, no perder tantas pelotas, hilvanar mejor, la presión… Hemos bajado el nivel».

¿Comunicó con qué jugadores no cuenta?

«No hemos acabado la temporada. No se han cubierto los objetivos, de momento no he hablado con nadie. Cuando se cubran los objetivos comenzaremos a planificar de cara al año que viene».

No les llegó para competir

«No nos ha llegado para competir, están todos frustrados. Cuando veían una posibilidad en la Liga y la Europa League no hemos sido competitivos. El Madrid no ha fallado, ha estado ahí, ha hecho los mismos puntos y eso les ha servido para ser campeón. Tenemos que ser más competitivos, hacer autocríticas y hacer un diagnóstico. Trabajar, ver la situación económica y decidir cosas».

¿Ficharía un delantero centro que marque diferencias?

«Ahora no toca hablar de eso. Ellos saben cuál es mi postura de cara al año que viene. Tenemos que ser más competitivos y mejorar, claro».

Último esfuerzo

«Necesitamos un último esfuerzo. Tenemos que dar un paso más. No estamos jugando bien. El otro día con el Celta… intentar jugar mejor. Ver al Barça de febrero, marzo, buscar la excelencia. Intentar a partir del juego que lleguen resultados».

Nico

«Nico es importante. Ha hecho goles, ha marcado diferencias en algunos partidos. Debe mejorar, como todos, es un jugador de presente y futuro. Es un jugador que contamos con él».

Balde

«Balde lo valoramos mucho. Nos va a ayudar estos días. Igual tiene minutos mañana. Es un futbolista importante, joven. Tiene que mejorar muchos aspectos. Puede ser un jugador importante, dar descanso también a Alba. Tenemos que tener competencia, no sólo para Jordi. Se basa en el rendimiento. El que no juega bien, puede entrar otro. Así espabilan. Dos jugadores por posición para mí es básico».

Qué le dice a sus jugadores

«Responsabilidad con balón. Si pierdes dos balones el tercero debe ser oro. Responsabilidad con balón. Tener conciencia. Elegir la mejor decisión de pase para el compañero. No perder el balón. Nos da dominio del juego, pausa. eso es lo que necesitamos. Muchas más cosas. Lo que nos ha faltado ha sido esto».

Adama

«Con Adama lo mismo con todo. Decidiremos cuando sepamos la situación del club. Adama ha sido importante, quizá más importante en la primera fase. Tiene competencia. Tiene a Ferran, sobre todo a Ousmane. Cuando estaba Adama mejor que Ousmane, jugaba él. Esto va de rendimiento. Nos puede ayudar en estos dos últimos partidos».

Equilibrio de edad en los fichajes

«No sería una prioridad. Si fichamos, fichamos a jugadores que marquen diferencias y a jugadores que mejoren la plantilla. Nico, Gavi, Eric, Ferran… ya tienen madurez futbolística. Hay veteranos que están rindiendo y dando mucho».