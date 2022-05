El Barcelona ya hace cuentas con Lewandowski

Robert Lewandowski soltó la bomba tras la disputa de la última jornada de la Bundesliga y dejó claro que su futuro está lejos de Múnich. Primero fue el club bávaro el que confirmó las intenciones del jugador y después fue el propio futbolista el que dejó clara su postura. Así que en el Barcelona ya se frotan las manos y hacen cuentas con respecto al fichaje del delantero que cumple 34 años en agosto y que el Bayern no está dispuesto a regalar.

El día D en el futuro de Lewandowski lo abrió Hasan Salihamidzic minutos antes de que comenzara el encuentro entre el Wolsfburgo y Bayern de Múnich. El director deportivo del conjunto bávaro desveló las intenciones del jugador pero también dejó claro que su contrato expira en 2023. «Hablé con Lewandowski. Durante la conversación me informó que no quería aceptar nuestra oferta para extender el contrato y que le gustaría dejar el club. Me dijo que le gustaría probar algo nuevo, pero nuestra posición no ha cambiado, Lewa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. Eso es un hecho», afirmó.

Minutos después llegó la despedida al borde de las lágrimas de la afición y unas declaraciones explosivas con las que el jugador daba el paso definitivo a un posible traspaso este verano. «Es muy posible que este haya sido mi último partido con el Bayern. No puedo decir eso al 100%, pero puede haber sido. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club», afirmó el delantero polaco a la conclusión del partido.

El Barcelona está en la pole

El Barcelona es el favorito para hacerse con Robert Lewandowski e incluso desde Alemania han informado que ya hay acuerdo entre el jugador y la entidad catalana… pero la maltrecha situación económica del conjunto culé complica las cosas. La entidad catalana no se puede permitir grandes fichajes si antes no se desprende de activos y tampoco podrá hacer grandes peripecias debido a su maltrecha masa salarial.

Aún así, en el Barcelona sueñan con el fichaje de Lewandowski y para ello también tendrá que ceder un Bayern de Múnich que no piensa regalar al jugador. La posible salida de Frenkie De Jong rumbo al Manchester United puede desatascar una operación que podría rondar los 30 millones de euros. Si no, candidatos no faltarán para hacerse con un delantero polaco al que también sigue un PSG que todo hace indicar que este verano perderá a su gran activo en ataque, Kylian Mbappé.