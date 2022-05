El agente de Lewandowski explota contra el Bayern: «Puede realizar el sueño de su vida…»

Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski, ha asegurado que el futuro del delantero polaco no está en el Bayern de Múnich, mientras el club bávaro se niega a dejar salir al jugador. En las últimas horas club y agente del futbolista han hecho un cruce de declaraciones que deja ver la tensión entre ambos bandos, mientras el Barcelona aguarda el momento de contar con los servicios del internacional con Polonia. «Tiene la oportunidad de realizar el sueño de su vida, ¿por qué el Bayern le quita esta oportunidad?», asegura el representante del futbolista.

Culebrón a la vista en Múnich con el futuro de Robert Lewandowski. El delantero polaco, de 34 años, considera que es el momento de abandonar el Bayern de Múnich y está dispuesto a poner rumbo a Barcelona. Sin embargo, en el club bávaro se remiten a su contrato, en vigor hasta 2023 y ya han advertido que no le van a poner ninguna facilidad para salir. «Tiene contrato hasta 2023 y lo va a cumplir. No vamos a hablar de asuntos internos, ofertas… Todavía le queda un año. Tuvimos una conversación con su agente y le dejamos muy claro que estamos planificando el futuro con él», dijo Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern.

Unas palabras que pronto han tenido la réplica de Pini Zahavi, agente del futbolista del Bayern. «Para Lewandowski, el Bayern es pasado. Robert quiere irse del después de 8 años de trabajo conjunto, durante los cuales dio todo por el club. Ahora, a la edad de casi 34 años, tiene la oportunidad de realizar el sueño de su vida ¿Por qué el Bayern le quita esta oportunidad?», se preguntaba el agente, en unas declaraciones que recoge el diario alemán Bild.

Zahavi aseguró, además, que el descontento del polaco con el Bayern viene desde hace varios meses y que no ha habido ningún acercamiento por parte del club para proponerle una renovación. «El club no le ha hecho ninguna oferta para renovar. Quiere irse este verano, ni a él ni a mí nos importa el dinero. La verdad es que hace varios meses que no se siente respetado por la directiva. El Bayern perdió a Robert no solo como futbolista sino también como hombre», afirmó.

«No será fácil»

Además, Zahavi indicó otro de los motivos del malestar de Lewandowski. «Robert Lewandowski es un hombre inteligente y sabía lo que estaba pasando a su alrededor y lo que estaba planeando el Bayern. Sabía que querían reemplazarlo con Haaland, incluso el padre de Erling se lo confirmó», dijo el agente, sobre los intentos del conjunto bávaro de contratar al noruego antes de que el Manchester City lograra cerrar la operación.

El Barça permanece muy atento a su situación, consciente de que la operación no va a ser fácil. El propio Xavi Hernández, técnico azulgrana, reconocía el interés de los culés en el delantero polaco, al tiempo que apuntaba a la dificultad de llegar a un acuerdo con los bávaros. «Es una de las opciones, de las posibilidades. Ya lo ha dicho públicamente que se quiere marchar. Hay unas negociaciones por medio. No será fácil siendo el Bayern, pero es una de las opciones», dijo en rueda de prensa el catalán.