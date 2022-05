Xavi: «¿Mbappé? Qué haga lo que quiera, que sea feliz»

Xavi Hernández compareció este sábado en sala de prensa con motivo de la última jornada de la Liga Santander. Cierra la temporada el Barcelona sin títulos, segundo clasificado en el campeonato doméstico y con más sombras que luces, ante un Villarreal que se juega la séptima plaza liguera. Pese a ello, el entrenador culé sacó más cosas positivas que negativas en una análisis de la temporada que huele a despedida. El egarense ya está focalizado en la planificación de la próxima temporada, la cual contará con numerosas novedades.

Objetivo

«El objetivo es acabar bien la temporada, con buenas sensaciones. El Villarreal es el equipo que más nos ha molestado. Unai es un grandísimo entrenador. Se juegan entrar en la Conference League. Es un partido de personalidad, con buenas sensaciones. Vamos a disfrutar. Habrá muchas ocasiones, para ellos y nuestras. Somos dos equipos ofensivos. Queremos ganar».

Qué nota le da a la temporada

«Yo diría que hemos salvado una situación que podría haber sido difícil. Hemos competido, desde el partido del Bayern dijimos que tenemos que competir y lo hemos hecho. No ha sido una buena temporada. El Barça gana títulos y este año no lo hemos hecho. Hemos hecho una buena segunda vuelta. No me atrevería a poner una nota. No ha sido una buena temporada, es una evidencia. Que hemos salvado una situación crítica, es cierto. Hemos mejorado mucho, la idea de juego la estamos plasmando. Tenemos que reforzarnos y ser más competitivos. Es el primer objetivo del año que viene. La nota no toca, es cosa vuestra. Toca trabajar y reflotar, darle la vuelta todo».

Situación económica

«Laporta me transmite confianza y que podemos reforzarnos. Depende del club y la situación y ahí decidiremos. Tenemos una planificación deportiva y veremos qué nos podemos reforzar. De dinero ya dará explicaciones el presidente, yo estoy para dar un análisis futbolístico. No me toca hablar de dinero, sino de fútbol».

Mbappé

«Pregúntame por el Barcelona. Que haga lo que quiera, que sea feliz, que los futbolistas sean felices. Él tiene la sartén por el mango. Nosotros no estamos en esta ecuación. No entiendo esta pregunta»

Posibles bajas

«Con alguno ya he hablado esta semana. Con cuatro o cinco ya saben mi opinión. Creo que hay que buscar soluciones ya. Los que son claros que puedan o no seguir. A partir de ahí dependerá de la planificación. Ya he hablado con ellos, con los objetivos claros del año que viene. Ya se puede tomar una decisión. Para eso soy el entrenador. No continuarán en el equipo pero tengo que tomar decisiones».

Puja por las grandes estrellas

«Sí pero no podemos. El presidente fue claro, la situación es la que es, no podemos competir. No hemos entrado en la puja por Haaland y no hemos estado. Por Mb Papá también, pero la situación económica es la que es. Es lo que hemos heredado. Esto es presente y futuro. No podemos mirar atrás. Hay que hacer piña, todos a una, reforzamos bien para poder competir y poner al Barça a ganar títulos. Ser más competitivos a partir de ya».

¿Se irá de vacaciones?

«Esto es constante, mi trabajo es así. Soy positivo y me gusta este trabajo. Alguna vez lo pasas mal. Pero me gusta, siento este club y lo amo. Quiero lo mejor para el club, no pararé de trabajar. Reforzarnos, intentar fichar a este u otro. Estar al día. Tenemos faena. Hay trabajo por delante, bienvenido sea».

Mercado

«Yo miro por el club, claro. Soy el máximo responsable del equipo. Es importante para mí, pero más que para mí para él Barça, para el club. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Intentaré aportar mi granito de arena para poner orden. Ser una familia para intentar competir de aquí en adelante. Hemos competido bien en Liga, hemos mejorado pero aun así no nos ha dado para competir por títulos. Tenemos que esforzarnos para ganar títulos el año que viene».

Lewandowski

«Es una de las opciones, posibilidades que pueda venir, ya lo ha dicho él públicamente. Hay unas negociaciones por medio. Tiene contrato y hay que hablar con su club. No será fácil siendo el Bayern. Es una de las opciones claro que sí».

Dembélé

«Podría ser el último partido. Están en negocios ahora. Es un futbolista determinante, de muchas asistencias. Es un futbolista que me agrada, que nos puede ayudar en el futuro. Será un partido más para Dembélé. Deberá decidir».

Notificó algunas bajas

«Sí, alguno de ellos. No debo ser yo el que diga los nombres. Hay jugadores que no van a continuar y los jugadores deben saberlo. Es importante ser honesto y saber las intenciones que tenemos que tener como club y entrenador».

Qué han dicho los jugadores que saldrán

«Muy buena predisposición, algunos me han dado las gracias. Muy bien. Yo tengo que tomar decisiones, son duras, pero aquí van a tener muchas oportunidades. Yo no voy a amargar a nadie. Aquí será difícil que participen. Deberán buscar opciones, donde se puedan sentir más protagonistas».

De Jong

«Por mí, es un futbolista bestial. Con condiciones para marcar diferencias y una era en el club. Hay que ver situaciones puntuales. Es un futbolista capaz, dominador en el juego, que nos puede ayudar mucho. Veremos la situación económica del club. Otra vez volvemos a hablar de dinero, que no quiero».

Mejorar la plantilla

«Lo que tenemos claro es que para reforzar con futbolista que nos aporten lo mismo que los que se van. No voy a fichar a un futbolistas que sé que no va a jugar. Tenemos que fichar a futbolistas que compitan, que puedan ser titulares. Eso es lo que estamos buscando».

Psicología, físico y competir

«Las tres cosas hay que mejorar. No he hecho buena temporada, tengo que ser honesto. En el aspecto psicológico, físico, competir… Hemos mejorado mucho en lo físico, pero no ha sido determinante. Pero tenemos que reforzar la plantilla. Tener dos futbolistas que compiten para jugar. Así seremos más competitivos. Creer mucho más en la idea. A partir de ahí, intentar ganar títulos».

Pulcro

«Hablo de los futbolistas que tengo. Los que están, es que tenemos que ser más pulcros con la pelota. Me refiero a futbolistas que sean más fiables en el juego de posición. no perder el baló».

Polivalencia

«Sí, también. Diferentes perfiles. Se puede adaptar a varias posiciones. Tenemos futbolistas en casa que se pueden adaptar en casa. Futbolistas que rinda en varias posiciones es importante».

Femenino

«Mucha suerte al fútbol femenino, se lo merecen. Lo seguiré haciendo desde casa, como culé. Les deseo lo mejor del mundo. No será fácil porque tienen una roca. El Lyon ha ganado muchas Champions en los últimos años. Lo veré como un culé más».

Pretemporada Estados Unidos

«Nos agradaría. La situación es la que es. Iremos a Estados Unidos. comenzaremos el 4 de julio. Será intenso. Tendremos tiempo, viajaremos allí para competir y entrenar. Intentar desde el primer día que competiremos y que podemos ganar títulos».