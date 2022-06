El vicepresidente y responsable del área económica del Barcelona, Eduard Romeu, ha analizado la situación de ruina del conjunto culé y ha culpado de esta a un Javier Tebas al que catalogó de «corresponsable». El dirigente de la entidad catalana también confirmó que no se acogerán a CVC porque es un trato «para un equipo pequeño».

Tebas

«La culpa es del Barça es de la situación que tiene pero este señor (Tebas) es corresponsable de la situación del Barça. Ha mirado para otro lado y ha permitido la situación actual. Le dijo amén a todo contra los intereses del Barça».

CVC

«Desde la vertiente económica, este acuerdo CVC-LaLiga comporta una serie de requisitos que no podemos aceptar… El acuerdo es una medida para igualar entre clubs por debajo. La Liga pretende consolidar una posición de una persona, de Tebas. Solo faltaba que pasemos por el embudo de Tebas otra vez, hay un momento que hay que decir basta y hemos dicho basta. Hemos dicho basta con el acuerdo que está ahora sobre la mesa».

Fair Play Financiero

«¿Si acordamos con CVC sin LaLiga tendremos igualmente ‘fair play’ financiero disponible? Es la gran discusión y es el punto que tenemos que llevar en paralelo. Implica una decisión arbitraria de LaLiga. Si llevo una operación equivalente a otra, por qué me obliga a hacer una cosa que es peor cuando el resultado es el mismo. Te vienen a decir que si firmas esto tendrás esto y sino lo firmas no lo tendrás».

Masa salarial

«Mateu Alemany ha hecho un gran trabajo. Tenemos una masa salarial de 560 millones de euros, comparada con el Bayern es el doble, ellos tienen 300 millones y el Madrid 400».

Rebaja salarial

«Las negociaciones con la plantilla serán individuales, el café para todos no se aplicará en esta casa», opinó en una entrevista concedida a RAC1.

Venta de jugadores

«En estos momentos no tenemos presupuestado ni un euro de venta de jugadores. Lo que se habla es un tema técnico. Sobre Frankie de Jong una cosa es que obtengas dinero y otra que te sirva para otros pagos».

Superliga

«De la Superliga ya hablaremos, esto está con demandas en los juzgados y las ganaremos. Habrá un formato, no sé cual, lo que no es justo es el reparto actual. Igual hay que hacerlo con nuestro talante. Nosotros no lo habríamos anunciado en programas de televisión y habríamos ido a negociar a la UEFA que es lo que hay que hacer en beneficio de todos».