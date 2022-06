Joan Laporta y Javier Tebas no se llevan bien. Queda claro con las últimas declaraciones cruzadas entre ambos en las que el presidente de La Liga insiste en recordar a la entidad blaugrana su escasa liquidez económica y el poco margen de maniobra que aún tiene a consecuencia de una pésima gestión. El mandamás culé respondió y lo hizo con tintes claros de malestar por las formas y asegurando que estaba perjudicando los intereses del Barcelona. Pero la historia no empezó aquí.

La Superliga y el apoyo del Barcelona a ella fue el primer punto de fricción público entre Tebas y Laporta. Con los mandos del club blaugrana recién recogidos, el barcelonés no dudó en subirse al tren de la nueva competición europea que impulsaba entre otros el Real Madrid. Laporta era consciente de las nefastas cuentas que heredaba de la anterior Junta Directiva por lo que el fuerte ingreso que reportaría competición que destronaría a la Champions League era una bendición.

Esto llevó a Tebas a su primera incursión en los asuntos culés. El presidente de la patronal mentó directamente al barcelonés en una intervención telemática: «Laporta hace unas semanas opinaba una cosa y ahora otra. Ahora es el máximo defensor de la Superliga. El Barcelona tiene otros problemas más importantes. Que se centre más en los problemas financieros, los problemas que tiene que resolver, estructurar la deuda, para poder competir adecuadamente la próxima temporada».

En aquel momento no hubo respuesta por parte de Laporta y el siguiente rifirrafe llegó durante el pasado verano a consecuencia de la salida de Leo Messi y la aparición del acuerdo con CVC. El Barça se negaba a aceptarlo en los términos propuestos y la salida del astro argentino se consumaba rumbo al Paris Saint Germain. El presidente culé justificó la marcha de Messi debido al margen salarial, que lo tenía excedido y añadía: «Esperábamos que LaLiga fuera más flexible». Fue en plena intervención cuando Tebas tuiteó que CVC habría solucionado los problemas de deuda del Barça, para sorpresa de Laporta, que salió airoso de él.

Más tarde, Tebas insistía en que la renovación de Leo Messi habría sido posible con CVC, lo decía abiertamente y fue algo que molestó mucho a la dirección culé como se pudo constatar en diversos medios catalanes. El germen de una mala relación era ya visible estos días esa tirantez entre ambos ha sido más corpórea que nunca.

«El Barça ya sabe lo que tiene que hacer si quiere fichar a Lewandowski. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico. Debe evitar problemas económicos mayores. No sé si venderán a De Jong o a Pedri o a ‘Pepito Pérez’, pero saben que deben ingresar más y vender activos. A día de hoy, sigue sin poder fichar a Lewandowski. El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios y tiene que llenar la despensa. Igual que el Madrid la ha llenado, el Barça la tiene vacía», eran las últimas declaraciones de Javier Tebas directas a la yugular del Barça, dejando ver una vez más que el club sigue sin equilibrar sus cuentas y que los problemas financieros persisten.

El golpe fue encajado por Laporta que no dudó en responder esta vez en un tono mucho más agresivo que en otras ocasiones, molesto por las continuas intervenciones del presidente de La Liga con las finanzas del Barça: «Su función es velar por la competición y los clubes. Que se abstenga de realizar manifestaciones en el sentido de si el Barça puede fichar o no a un jugador, porque está perjudicando claramente los intereses del Barcelona». El presidente culé fue más allá: «Estas declaraciones no sé si las hace voluntaria o involuntariamente, pero si las hace voluntariamente es una clara muestra de que quiere perjudicar los intereses del club. Es una muestra de la incontinencia verbal y afán de protagonismo».

El último dardo no ha llegado directamente de Tebas pero sí a través del director general ejecutivo de La Liga, su mano derecha Óscar Mayo: «La puerta a CVC está abierta para todos los clubes, pero con las mismas condiciones. Las condiciones del verano son las que están ahora. Ojalá entren los 42, pero tienen que ser con las mismas condiciones. No sé si entrará el Barcelona, pero esto lleva su tiempo. CVC y La Liga llevan sus procesos internos y no sé qué tiempos manejan ellos…».

Este es un nuevo capítulo entre Tebas y Laporta, aunque seguro que no será el último de un amplio listado de enfrentamientos verbales. Desde La Liga se recuerda que no habrá concesiones para ajustar el proyecto de La Liga Impulso a las condiciones que quiere los culés, sino que serán las mismas para todos los clubes que han aceptado entrar, sea de primera hora o después.