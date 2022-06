Robert Lewandowski es el objetivo prioritario del Barça y de Xavi Hernández para reforzar el ataque esta próxima temporada. El delantero polaco no necesita presentación y no hay dudas de que su nivel, pese a sus 33 años, le mantiene en la cúspide de arietes top del mundo. Pero en el Barcelona son conscientes de que es una operación difícil, particularmente porque el Bayern de Múnich no está por la labor de negociar y desearía que el jugador continuara. Es ahí donde aparece el nombre de Romelu Lukaku como alternativa.

Desde el Barcelona son conscientes que las posibilidades por Lewandowski son altas. Las declaraciones del delantero en las que afirma que su etapa en Múnich ha acabado le acercan al Camp Nou, lugar preferente para seguir su carrera. Pero el fútbol es caprichoso y en el Bayern están muy molestos por cómo se están sucediendo los hechos en torno al delantero y no pondrá facilidades para que todo esto suceda. Es por ello que se trabaja para tener alternativas que cubran las necesidades, opciones de igual o escasa diferencia de calibre. Lukaku sería lo más parecido a Robert en el mercado.

Romelu Lukaku viene de una temporada agridulce en el Chelsea. Tras dos temporadas sobresalientes en Milán, con el Inter, el conjunto blue apostó fuerte por él a cambio de 112 millones de euros. Su fichaje e importante desembolso hacía presagiar que sería importantísimo en los planes de Thomas Tuchel pero nada más lejos de la realidad. Disputas con el entrenador alemán, con declaraciones cruzadas en la que escaseaban los piropos. El belga ha disputado 44 partidos esta temporada, aunque sólo 29 como titular, en los que ha logrado 15 goles y dos asistencias. Desde finales de febrero su minutaje e importancia en el equipo cayó considerablemente.

Tasado en 85 millones y con contrato hasta 2026, en Stamford Bridge asumen que no lograrán ningún traspaso esta temporada por Lukaku. El belga no quiere seguir en el Chelsea, al menos mientras Tuchel continúe en el banquillo blue. Por lo que su salida es una certeza. Pretendientes no le van a faltar, aunque debe encontrar un equipo que sea capaz de cubrir las necesidades económicas del jugador.

Pese al interés del Barça, como alternativa a Lewandowski, el jugador tiene también otras preferencias. Su primera opción es regresar a Italia, al Inter, donde ha vivido su mejor momento futbolístico y donde más capaz se le ha visto. De hecho, según La Gazzetta dello Sport, ya se han consumado algunas reuniones entre el abogado del futbolista, Sebastien Ledure, y dirigentes del Inter.

En cualquier caso, en el Barça contemplan también otra vía con Lukaku de por medio. El Bayern también estaría interesado en el belga como recambio de Lewandowski, lo que facilitaría la salida del delantero polaco rumbo a la Ciudad Condal. Este es el escenario idóneo para los culés, que lograrían cerrar a su primera opción sin grandes barreras por parte del conjunto bávaro. Ya se interesaron en su momento por Haaland, algo que encolerizó a Lewandowski y que llevó a la actual situación: relaciones rotas.

Lewandowski, actualmente prohibitivo

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció este miércoles que el Barcelona no está en disposición en estos momentos de asumir el fichaje de Robert Lewandowski, algo que ocasionó la crítica de un Joan Laporta que está molesto con unas declaraciones que sólo hacen «perjudicar» a su club.

Desde el Barça trabajan para activar ciertos ingresos que cambiarán el escenario en el mercado del club. El próximo 16 de junio está preparada una Asamblea donde los socios compromisarios puedan dar o no luz verde a los mecanismos financieros que han ideado desde la Junta Directiva blaugrana que son la venta del 49,9% de los derechos del Barça Licensing & Merchandising (BLM) y del 25% de los derechos de televisión. Algo que esperan que reporte unos 700 millones de euros en total.