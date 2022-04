El Barcelona recibe en el Camp Nou al Eintracht de Frankfurt para disputar el partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El encuentro de ida jugado en la ciudad alemán quedó 1-1, por lo que cualquier empate en este choque significa que la eliminatoria se iría a la prórroga, mientras que cualquier victoria permitiría al equipo que gane pasar a las semifinales.

El conjunto azulgrana continúa viviendo un momento dulce a las órdenes de Xavi Hernández. El técnico del Barcelona ha logrado cambiar la situación del equipo tan desastrosa que vivía bajo el mandato de Ronald Koeman. El Barça, con su victoria sufrida ante el Levante, recuperó la segunda plaza en la Liga Santander y, como su propio entrenador no se cansa de repetir, siguen soñando con poder acabar peleando por el título con el Real Madrid aunque es prácticamente imposible.

Xavi Hernández ha encontrado su once tipo y ha quedado demostrado que Pedri no puede salir de él. El futbolista canario que el año pasado lo jugó todo, pagó a principio de esta temporada a base de lesiones su sobrecargado calendario, pero desde que se ha recuperado ha sido vital para el técnico del Barcelona a base de goles y asistencias, sino que el cuadro culé no conoce la derrota en Liga Santander cuando el ex futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas está sobre el verde.

Delante estará el duro Eintracht de Frankfurt. Ya demostraron en la ida que serán un conjunto muy difícil de batir y que le complicará la vida al Barcelona. Con Kostic y Kamada como principales amenazas, los de Xavi Hernández tendrán que recuperar su mejor nivel para cargarse a este equipo tan correoso y poder estar así en las semifinales de la Europa League, donde se cruzaría con el ganador de la eliminatoria entre West Ham y Olympique de Lyon.

Dónde ver por televisión, por streaming, en directo y online gratis el partido

El Barcelona – Eintracht de Frankfurt se puede ver en televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Si quieres ver online en vivo el Barcelona – Eintracht de Frankfurt, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, con el minuto a minuto, resultado y goles del Barcelona – Eintracht de Frankfurt desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora juega el Barcelona

El Barcelona se enfrenta al Eintracht de Frankfurt en el partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el partido de fútbol entre Barcelona – Eintracht de Frankfurt

El estadio Camp Nou acoge este jueves 14 de abril de 2022 a las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League entre el Barcelona y Eintracht de Frankfurt.

El árbitro del Barcelona – Eintracht de Frankfurt

El colegiado designado para el partido del Camp Nou de este jueves entre Barcelona y Eintracht de Frankfurt es el portugués Artur Dias. En el VAR estará su compatriota Joao Pinheiro.