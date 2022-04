Xavi habló ante los medios de comunicación a la conclusión de la victoria del Barcelona ante el Levante y el entrenador catalán dio su veredicto sobre los tres penaltis señalados al conjunto culé.

Sobre la bocina

«Es un partido que ha habido de todo. La primera parte no ha sido buena, no hemos estado finos con balón. Estábamos fatigados, nos ha pesado el viaje del jueves. En la segunda parte hemos estado mejor. Marc me alegro por él, después ha llegado otro penalti. Creyendo hasta el final y trabajando se hacen cosas. Tenemos la baza de Luuk que nos está dando muchísimo. Ha sido un partido muy difícil, trabado. No hemos sabido solucionar el problema al a salida de balón. Los tres puntos son oro».

Ter Stegen

«Sí, es una de las claves, su parada y el gol de Luuk. Detalles que también cuentan. Para ellos tenemos un gran portero y grandes delanteros. El jueves fue duro y hemos hecho un gran esfuerzo».

Pedri y Gavi

«El otro día le tocó descansar a otros. Necesitamos a todo el equipo, hay gente fatigada y le damos rotaciones. De ahí los cambios, la gente está rindiendo muy bien».

La Liga

«Es muy difícil porque el Madrid no falla. Vamos a ver en tres o cuatro partidos. Si se dejaran un punto podemos creer más».