Pierre-Emerick Aubameyang compareció ante los medios de comunicación tras la victoria, in extremis, del Barcelona en el Ciudad de Valencia ante el Levante. El jugador azulgrana mantiene vivas las esperanzas de luchar por todo en la Liga Santander, pero prefiere ir partido a partido y centrarse en un triunfo importantísimo.

«Pienso que hoy nos ha faltado un poco intensidad en la primera parte pero en la segunda hemos estado mejor y cuando jugamos con intensidad ganamos el partido», se sinceró Aubameyang, que felicitaba a Pedri y a Gavi por su impacto en el partido. «Lo han hecho muy bien los chicos, hemos visto que han entrado y han hecho gol, ha sido un partido muy difícil. Confiamos mucho en todos».

La sociedad con Dembélé funcionó a las mil maravillas y Aubameyang contó lo que ocurrió en la jugada de su gol. «Ousmane me conoce bien, tengo que estar siempre preparado cuando se va. La gente me vigila ahora pero creo que puedo hacer mucho más, en la primera parte no he jugado muy bien en la segunda mucho mejor», afirmaba el gabonés, que aprovechó, por pregunta del periodista, para decir que el galo «tiene que quedarse» en el Barça de cara a la próxima temporada.

«Si te digo la verdad no lo he visto bien desde donde estoy yo, cuando el árbitro pita penalti no puedes hacer ni decir nada. Han visto el VAR, lo más importante es que hemos ganado», concluyó, en referencia a la actuación arbitral y a los tres penaltis señalados al Barcelona.