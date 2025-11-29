Atlético-Oviedo: en busca del décimo zarpazo en el Metropolitano

El Atlético de Madrid se ha hecho más fuerte en el Metropolitano. Lo demostró con el cabezazo de fe de Giménez para tumbar al Inter en la Champions y buscará el mismo final este sábado frente al Real Oviedo. Un partido donde Simeone tiene entre ceja y ceja meter presión al Villarreal y ganarse la tercera posición en la tabla.

Desde finales de agosto, con aquel empate 1-1 ante el Elche, el conjunto rojiblanco solo sabe ganar cuando juega en casa. Por delante se ha pasado a rivales, con más o menos claridad, pero con el mismo desenlace. En la memoria sigue aquel 5-2 ante el Real Madrid cuando el equipo presentaba más dudas. Además de los blancos, se doblegaron otros equipos como Villarreal, Rayo, Eintacht, Osasuna, Sevilla, Saint-Gilloise, Levante e Inter. Nueve victorias que llaman a conseguir la décima que agrande la fortaleza.

En lo que respecta al equipo, solo están confirmadas las bajas de Marcos Llorente y Robin Le Normand por lesión, aunque el francés ya se ha ejercitado este viernes con el grupo. La gran duda está en quién ocupará la portería, si Oblak o Musso. Un debate que aún no ha solucionado Simeone: «Veremos cómo está en el entrenamiento de mañana por la mañana y tomaremos la decisión», expresó en rueda de prensa.

Al frente estará el Real Oviedo, que viene de empatar a cero ante el Rayo Vallecano. Tan solo lograron una victoria a domicilio esta temporada a finales de septiembre ante el Valencia. Aun así, con la llegada de Luis Carrión al banquillo, el conjunto asturiano sigue en caída libre siendo colista de la Liga con apenas nueve puntos. «El Atleti es un gran equipo, tiene unos 20 jugadores que serían titulares en 17 equipos de la liga, pero no miramos eso. Tienen un entrenador y unos jugadores lo suficientemente responsables para no mirar al siguiente partido.», aseguró su técnico.

Desde 2002 ambos equipos no se enfrentaban, donde el Atlético ganó 2-3 gracias a un doblete de Correa y a un gol de Carreras. Sin embargo, nuestro último encuentro ante el Real Oviedo es mucho más reciente: el 4 de enero de 2023, el conjunto de Simeone ganó 0-2 en el Carlos Tartiere en dieciseisavos de final de Copa del Rey. Allí fueron Llorente y Barrios los goleadores en aquella ocasión.

Posibles onces del Atlético y Real Oviedo

Atletico: Oblak, Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Koke, Barrios, Baena, Giuliano, Nico y Julián Álvarez.

Real Oviedo: Aarón, Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Dendoncker, Cazorla; Hassan, Viñas y Rondón.