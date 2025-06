Aston Martin concentra sus mejoras en Silverstone y Fernando Alonso avisa: «Espero que acertemos»

Aston Martin no traerá ninguna mejora de cara al Gran Premio de Austria. El equipo verde concentrará todas las innovaciones para el Gran Premio de Gran Bretaña. Fernando Alonso es consciente de que el último paquete introducido en Ímola se tradujo en una considerable mejoría en el rendimiento de la escudería pasando a estar en los puntos constantemente.

Ahora el asturiano se muestra mucho más ambicioso de aquí al final de temporada porque se fía de Adrian Newey y lo que han podido idear sus ingenieros. «Espero que acertemos, al menos, una vez de aquí a Abu Dabi, y estar cerca de ese podio, o incluso experimentar un podio, ése será, probablemente, el sueño desde ahora hasta Abu Dabi», dijo el piloto.

Fernando Alonso no pierde la esperanza de volver a ver a su equipo rendir como en 2023, pero para ello tienen que atinar en el paquete. Tampoco hay que perder de vista que la nueva normativa está a la vuelta de la esquina y que todos los esfuerzos de Aston Martin están centrados en el modelo que presentarán en 2026.

El español, sin embargo, sabe que para el equipo un golpe de moral sería regresar a los podios. «Quizá tengamos algunas piezas nuevas para Silverstone la semana que viene. El equipo está trabajando duro y estamos disfrutando más de esta parte del año», aseveró el piloto en la previa del Gran Premio de Austria.

«Me tomo con mucha cautela este fin de semana en términos de rendimiento. Me lo tomo muy en serio porque, como ya he dicho, tenemos que hacer algo diferente que el año pasado si queremos hacerlo bien», explicó el español sobre lo que espera de una carrera que tradicionalmente no se le ha dado muy bien.

Fernando Alonso y Brad Pitt

Fernando Alonso ha sido uno de los nombres más recurrentes en las últimas horas al salir a la luz su papel en la película de Fórmula 1 que se estrena esta semana en los cines de todo el mundo. El piloto ha sido fundamental para inspirar a Brad Pitt en su papel y hasta el director de la cinta, John Kosinski, se ha rendido a sus atributos como actor.

«La verdad es que Fernando Alonso lo hace de maravilla. Sin duda, él y Lewis son dos actores naturales. Una vez escuché a Alonso decir que toda historia necesita un villano. Y no creo que lo dijera por casualidad. Fernando sería un fantástico villano de película», reconoció el director.

De hecho, Kosinski asegura que el asturiano les ayudó mucho a terminar de moldear el papel de Brad Pitt. «Siempre que preguntábamos a los directores de equipo cómo debería conducir un tipo como Sonny que ya está de vuelta de todo, la contestación era unánime: ‘Deberías hablar con Fernando’. Y así lo hicimos», zanjó.