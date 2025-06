La prensa inglesa monta otra campaña para echar a Alonso de Aston Martin… ¡esta vez por Russell!

La victoria de George Russell en el Gran Premio de Canadá coincidió con otro carrerón de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 2025. Pocas horas después de que acabase la prueba en el circuito de Gilles Villeneuve, desde la prensa británica se trasladó que el ganador de la misma era un objetivo para Aston Martin, equipo del asturiano, que tiene contrato hasta finales del año que viene.

Evidentemente, Alonso no se va a mover de Aston Martin y menos en 2026, pero es lógico que en Reino Unido monten una campaña para promover a sus pilotos y escuderías. No es la primera vez que pasa, de hecho lo hacen hasta con extranjeros, como ha ocurrido durante esta temporada con Max Verstappen, al que también engloban con el que Fernando llama el «equipo del futuro» y de donde no se quiere mover.

El entorno de Russell está obligado a mover ficha, claro está. Al fin y al cabo es un piloto de 27 años que con la del pasado domingo ya suma cuatro victorias y 20 podios en la F1 y que tiene ocho años de experiencia en la categoría, una pieza cotizada en el mercado a la que de momento Mercedes está renunciando a largo plazo por esperar a que se abra la opción Verstappen.

No es ningún secreto que Toto Wolff, jefe del equipo alemán, está como loco por arrebatarle a Red Bull al tetracampeón del mundo y que arranque el siguiente campeonato con el nuevo reglamento de monoplazas vestido de negro Mercedes. Por tanto, Russell, al que aún le quedan seis meses de contrato, tiene tiempo para convencer a su escudería de que no tiene que mirar hacia afuera y que es el líder que necesita junto al joven Kimi Andrea Antonelli, que es intocable.

Russell quiere quedarse y Mercedes espera a Verstappen

Russell quiere quedarse en Mercedes a toda costa y gozar, además del volante de un equipo histórico rey de la pasada década, del motor que a priori será más fuerte con las nuevas normas de 2026. Pero ese interés del británico es proporcional al de su entorno y, por tanto, al de la prensa de su país. Y es que la revista Motorsport, reputado portal inglés, informaba en la madrugada de este lunes de que George es objetivo de Aston Martin.

Curiosamente, fue el mismo medio de comunicación que hace dos meses publicó en exclusiva que Mercedes renovaría a Russell por dos años con opción a uno más. Aunque no hay nada más volátil que el mercado de la F1, choca ver esta nueva información que le relaciona con Aston Martin y que apunta más a una voluntad por querer blindar su futuro cercano.

Alonso no se moverá de Aston Martin

Aunque por su propia conducción ya se está ganando tener un asiento, es un hecho que no será el de Aston Martin. Alonso, como decimos, tiene contrato por un año más y el único escenario en el que este movimiento podría producirse sería si se marchara Lance Stroll, algo que a día de hoy está descartado.

El canadiense es fijo en uno de los dos coches porque la propiedad sigue perteneciendo a su padre, Lawrence, y el líder del equipo es Fernando, por muchas campañas que orqueste la prensa del país británico, sede del equipo verde (Silverstone). Alonso no se moverá. Tampoco a Alpine, como quiso trasladar Sky Sports, tras verle entrar al hospitality de su antigua escudería para simplemente saludar a Flavio Briatore, que se encontraba charlando con sus padres, presentes en Montreal el pasado fin de semana.