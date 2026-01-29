Así queda la clasificación de la Europa League: qué equipos se clasifican y cuándo es el sorteo de los playoffs

Las ocho primeras jornada de la liguilla de la Europa League han llegado a su fin y con ellas el camino que tomarán hacia el título tanto Real Betis como Celta de Vigo tras su posición final en la clasificación. Ambos equipos españoles continúan vivos en la competición tras los resultados de esta última jornada, por lo que siguen intactas las aspiraciones de ambos por alzarse con el título europeo.

Por un lado el Betis logró vencer en La Cartuja al Feyenoord. El cuadro andaluz se adelantó con un gol de Antony antes del ecuador del primer tiempo y pasada la media hora Abde amplió distancias para el 2-0. Tenía el partido controlado el equipo de Pellegrini hasta que Casper recortó distancias en los compases finales. Finalmente, los tres puntos quedaron en casa y el Betis clasificó entre los ocho primeros, siendo 4º clasificado.

Por su parte, el Celta de Vigo vivió el júbilo y la desesperación en minutos con el 1-1 ante el Estrella Roja. Fer López hizo el 0-1 en el 87′ pero un minuto más tarde Duarte devolvía el empate para los locales. Los resultados fueron benévolos ya que permitieron que jugara los playoffs con el factor campo a su favor. El Celta finalizó en 16º en la clasificación.

Por segundo curso consecutivo, la Europa League incorpora una ronda de playoffs previa a los octavos de final, en la que competirán los equipos que terminen la fase de liga entre la novena y la vigesimocuarta posición de la clasificación general. Estos clubes deberán superar esta eliminatoria para seguir con vida en el torneo. Los emparejamientos se configurarán en función del puesto final en la clasificación de la liguilla de Europa League, dando lugar a cuatro parejas de equipos cabezas de serie (9º y 10º; 11º y 12º; 13º y 14º; 15º y 16º) y otras cuatro sin esa condición (17º y 18º; 19º y 20º; 21º y 22º; 23º y 24º).

Cada pareja de cabezas de serie se medirá en los playoffs de la Europa League a uno de los dúos no cabezas de serie, siguiendo un criterio ya establecido por la competición. Así, los clasificados en novena o décima posición se enfrentarán a los equipos que terminen 23º o 24º; los undécimos o duodécimos lo harán ante los 21º o 22º; los 13º y 14º se cruzarán con los 19º o 20º; y los 15º o 16º jugarán contra los 17º o 18º. No existirán condicionantes por país, por lo que podrán darse duelos entre clubes de la misma federación . Las eliminatorias se disputarán a doble partido, con el encuentro de vuelta en el estadio del equipo mejor clasificado.

Así queda la clasificación de la fase de liga de la Europa League

Lyon Aston Villa Midtjylland Betis Porto Braga Friburgo Roma Genk Bolonia Stuttgart Ferencváros Nottingham Forest Viktoria Plzen Estrella Roja Celta de Vigo PAOK Lille Fenerbahce Panathinaikos Celtic Ludogorets Dinamo Zagreb Brann Young Boys Sturm FCSB Go Ahead Eagles Feyenoord Basel RV Salzbug Rangers Niza Utrecht Malmö M. Tel-Aviv

Qué equipos se han clasificado para octavos de la Europa League

Los ochos equipos clasificados para los octavos de final de la Europa League de manera directa fueron Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma, en ese orden clasificatorio. Todos esperan rival tras los play off.

Quiénes jugarán los playoffs de la Europa League

Los playoffs lo jugarán desde el noveno clasificado hasta el 24. Con factor campo están Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja y Celta de Vigo. Sin él serían PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann.

Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Europa League

Este viernes 30 de enero se celebrará en Budapest el sorteo de los playoffs de la Europa League 2025/26, una cita clave en la que los 16 equipos que terminaron la fase de liga entre la novena y la vigesimocuarta posición descubrirán qué rival les espera en la ronda previa a los octavos de final.