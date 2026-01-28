Horario del Estrella Roja - Celta: cuándo es y cómo ver por TV en directo gratis y en streaming el partido de Europa League.

El Celta afronta su último partido de la fase de liga de la Europa League en esta octava jornada ante un rival duro e histórico como es el Estrella Roja. Los gallegos esperan poder dar la sorpresa y llevarse el triunfo de Belgrado, pero son conscientes de que no será nada fácil, ya que los locales esperan sumar tres puntos y así aspirar a meterse entre los ocho primeros. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Estadio Rajko Mitic.

A qué hora es el partido de la Europa League Estrella Roja – Celta

El Celta viaja a Serbia para enfrentarse al Estrella Roja en el partido que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League. El combinado celeste espera poder sacar un buen resultado del Estadio Rajko Mitic para poder sumar tres puntos y así ascender unos puestos en la clasificación del torneo de plata del viejo continente y así tener un duelo en los playoffs algo más cómodo. Eso sí, no lo tendrán nada fácil los pupilos de Claudio Giráldez porque el combinado de Belgrado está entre esos equipos que más opciones tienen de acabar entre los ocho primeros y así avanzar directamente a los octavos de final.

Horario del Estrella Roja – Celta: cuándo es el partido de la Europa League

La UEFA programó este frenético Estrella Roja – Celta correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 29 de enero. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha programado este choque entre serbios y vigueses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Esta fecha de la competición de plata del fútbol europeo es con horario unificado y se espera que no se produzcan altercados en la previa para que el choque arranque de manera puntual en el Estadio Rajko Mitic.

Dónde ver el Estrella Roja vs Celta en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todos los partidos de esta competición en nuestro país. Esto significa que el Estrella Roja – Celta de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio Rajko Mitic, ya que no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del conjunto gallego y los amantes de las diferentes competiciones europeas también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Estrella Roja – Celta de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este medio con un ordenador porque se habilitará para que todos los clientes puedan ver por esta vía el duelo que se disputa en el Estadio Rajko Mitic.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 8 de la fase de liga de la Europa League que se juega en horario unificado. Una vez concluyan los choques publicaremos la crónica de este Estrella Roja – Celta y también del duelo que jugará el Real Betis, como informaremos de todos los equipos que se clasifican para los octavos y para el sorteo de los playoffs.

Dónde escuchar por radio en directo el Estrella Roja – Celta

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro celeste que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este apasionante encuentro de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca podrían conectar con Belgrado para contar todo lo que esté sucediendo en este choque Estrella Roja – Celta.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Estrella Roja – Celta

El Estadio Rajko Mitic, ubicado en la ciudad de Belgrado, será el campo donde se disputará este decisivo Estrella Roja – Celta que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1963 y tiene capacidad para acoger algo menos de 52.000 espectadores, esperándose que este jueves haya un lleno absoluto y que el conjunto español viva un duelo cargado de presión por el ambiente que habrá en la grada.

La UEFA ha designado al colegiado italiano Andrea Colombo para que imparta justicia en este Estrella Roja – Celta de la jornada 8 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Valerio Marini estará controlando todo en el VAR, por lo que revisará todas las acciones polémicas para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Rajko Mitic.