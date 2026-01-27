Tres árbitros españoles pitarán en la última jornada de la fase de liga de la Europa League

UEFA ha designado a tres árbitros españoles para dirigir tres encuentros de la última jornada de la fase de liga de la Europa League. Javier Alberola Rojas, Juan Martínez Munuera y Ricardo de Burgos Bengoetxea serán los encargados de impartir justicia como árbitros principales en la jornada unificada con la que se concluirá la liguilla de la segunda competición continental. Todos los encuentros se disputarán el jueves 29 de enero a las 21:00 horas de la España peninsular.

El duelo entre Stuttgart y Young Boys contará con la dirección del castellanomanchego Javier Alberola Rojas, que estará asistido por Alfredo Rodríguez y Marcos Cerdán desde las bandas del Arena Stuttgart. Como cuarto árbitro ejercerá Víctor García, mientras que Valentín Pizarro (VAR) y Guillermo Cuadra (Asistente VAR) harán labores de videoarbitraje. El conjunto alemán, que cuenta con el canterano del Real Madrid Chema Andrés en sus filas, buscará colarse en el Top 8.

Hasta Grecia viajará el alicantino Juan Martínez Munuera para dirigir el Panathinaikos-Roma. Un encuentro que se perderán los futbolistas españoles Angeliño y Mario Hermoso por lesión en el cuadro italiano, mientras que en el conjunto ateniense es duda el también español Pedro Chirivella. Martínez Munuera contará como asistentes con Carlos Álvarez y Miguel Martínez y con Miguel Ángel Ortiz como cuarto árbitro. Desde el VAR tendrá la ayuda de Javier Iglesias y Alejandro Muñiz, este último como asistente.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | Triple designación española para los partidos de próximo jueves 29 de enero en la @EuropaLeague.

Por último, el bilbaíno Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de impartir justicia en el Olympique de Lyon-PAOK. El conjunto francés, que llega como líder a la última jornada, no podrá contar con Endrick hasta las eliminatorias. Al colegiado español le asistirán Iker de Francisco e Iván Masso desde las bandas del Groupama Stadium. Desde el VAR estará Carlos del Cerro.

Tres árbitros españoles en la jornada de Champions

El arbitraje español contará con otra prueba esta semana para evaluar su rendimiento en competición europea. Tres árbitros españoles dirigirán partidos de la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League. Unas designaciones que llegan después del ‘castigo’ de la UEFA en la séptima jornada, donde no hubo árbitros españoles en ninguno de los 36 encuentros de Champions y Europa League. La desconfianza hacia los arbitrajes del CTA no es nueva, ya que la FIFA ya decidió no contar con colegiados de nuestro país para el Mundial de Clubes del pasado verano.

De cara a la última jornada de la Champions, la UEFA ha optado por los tres árbitros españoles con categoría suficiente (Elite) para dirigir encuentros en la máxima competición continental. A cargo del Mónaco-Juventus estará el murciano José María Sánchez Martínez. En el Deutsche Bank Park de Frankfurt tratará de impartir justicia el extremeño Jesús Gil Manzano en el duelo entre Eintracht y Tottenham. Para el Manchester City-Galatasaray, donde Pep Guardiola se juega la entrada de su equipo en el Top 8, la UEFA ha optado por la presencia del canario Alejandro Hernández Hernández.