Así es el coche de Fernando Alonso con Aston Martin para el Mundial de F1 2024

El Mundial de Fórmula 1 2024 ya está aquí. El que va a ser el campeonato más largo de la historia está listo para dar el pistoletazo de salida el primer fin de semana de marzo con el GP de Baréin y ahí estará Fernando Alonso con su nuevo AMR24 de Aston Martin, como también Carlos Sainz en su último año en Ferrari antes de que Lewis Hamilton llegue a la escudería italiana después de toda una vida en Mercedes.

Max Verstappen sumó su tercer título consecutivo en el pasado campeonato del mundo y todo apunta a que va camino a conseguir el cuarto título en este Mundial de Fórmula 1 2024. Todos sus rivales esperan poder hacer frente a Red Bull, pero no será nada sencillo. Pese a la dificultad de alcanzar al holandés, todas las escuderías han mejorado sus monoplazas y en las últimas semanas han ido presentando los coches con los que participarán en este campeonato que promete ser apasionante y emocionante, sobre todo en la lucha por acabar en el podio cuando termine la competición.

Después de las impresiones que dejó Fernando Alonso la pasada temporada se espera que el piloto asturiano pueda ser algo más regular, ya que en 2023 empezó muy bien, pero se fue desinflando con el paso de las carreras. Con el AMR24 espera estar siempre en los puntos, logrando una regularidad que es la que se exige si se quiere ser la segunda escudería por detrás de una Red Bull que está llamada a dominar, una vez más, el Mundial de Fórmula 1 2024.

Hace ya una semana Aston Martin celebraba el evento de presentación del AMR24 con el que Fernando Alonso y Lance Stroll van a participar en el Mundial de Fórmula 1 2024. En el recuerdo está el del pasado campeonato, que permitió al piloto asturiano comenzar como un tiro, pero que poco a poco se fue viniendo abajo. Es cierto que no le daba para competir con el Red Bull de Max Verstappen, pero entre sus prestaciones y la destreza del bicampeón del mundo hacía que estuvieran por delante de cualquier coche de la parrilla.

Poco a poco el Aston Martin fue rindiendo peor y a eso se suma el crecimiento de equipos como McLaren, Ferrari o Mercedes, que fueron relegando a Fernando Alonso y a Lance Stroll a un tercer plano en el que muchas veces tenían que acabar peleando por rascar algún punto en las carreras. Ahora, con el AMR24 la escudería británica espera poder tener un Mundial de Fórmula 1 2024 más regular y poder acabar luchando por el podio.

En cuanto a los aspectos estéticos, el monoplaza estará pintado al completo con ese verde parecido al de la pasada temporada, lo que le da una imagen brutal al coche de Fernando Alonso. Si lo comparamos con el del pasado Mundial de Fórmula 1, esta vez el morro es completamente distinto, presentando un alerón delantero mucho más agresivo. Desde Aston Martin creen que este AMR24 es «una fuerte evolución del coche del año pasado».

AMR24 Reveal | Hyper-focus

One team of many. One shared objective.

This is #AMR24. This is hyper-focus. pic.twitter.com/Cux5XCeD90

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024