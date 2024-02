Así será el casco de Fernando Alonso para el Mundial de F1 2024

Aston Martin presentó este lunes el AMR24, el coche con el que Fernando Alonso intentará seguir compitiendo con los mejores y conseguir la ansiada victoria número 33 en el Mundial de Fórmula 1 2024. La escudería británica también quiso publicar un vídeo en el que dio todos los detalles el caso de Fernando Alonso y el mono de trabajo que lucirá en la presente temporada en el Gran Circo.

Fernando Alonso ya tiene coche para la nueva temporada en Fórmula 1 después de que Aston Martin sacara a la luz en la mañana de este lunes un monoplaza que es una «evolución muy fuerte» del coche con el que el asturiano impresionó la pasada temporada.

En un vídeo publicado a primera hora del viernes, Aston Martin ha dado todos los detalles del coche antes de la presentación oficial que será durante la tarde de este 12 de febrero. Aún así ya se han podido ver las primeras características de un coche que presenta pocas novedades estéticas con respecto al de la temporada pasada.

En una serie de vídeos promocionales, Aston Martin también quiso dar más detalle sobre las novedades que presentarán la próxima temporada en la Fórmula 1. El equipo británico también ha sacado a la luz los monos que lucirán sus pilotos con los nuevos patrocinadores que se han unido a un proyecto ganador y también el que será el nuevo casco de Fernando Alonso.

El nuevo casco de Fernando Alonso

Fernando Alonso volverá a lucir de cara a la próxima temporada un casco que guarda la línea de los últimos años de su carrera. Además de sus principales patrocinadores, en el casco del bicampeón del mundo predomina los colores de la bandera asturiana y los de la española.

Fernando Alonso afronta una nueva temporada en la Fórmula 1 con la intención de volver a codearse con los mejores y ganar la ansiada victoria 33 de la que tan cerca se quedó la pasada temporada.

El bicampeón español acaba contrato este año con Aston Martin y sobre ello habló en una charla con periodistas antes de la presentación del coche para 2024. «Si no llegamos a un acuerdo y quiero seguir, tengo una posición privilegiada, soy atractivo para otros equipos, solo hay un campeón del mundo disponible y soy yo y estoy en una buena posición», reconoció Fernando Alonso en declaraciones que recoge Marca.

Fernando Alonso también habló sobre su posible llegada a Mercedes, que tiene un hueco en su monoplaza principal después de la marcha por sorpresa de Hamilton a Ferrari.

«De momento no me han preguntado directamente aunque seguro que hay interés general por saber cuál es mi situación e idea para el futuro, aunque eso sí, el que más interés ha mostrado y casi me pregunta cada semana, es Aston Martin», dijo sobre un fichaje bomba que se está calentando en los últimos días.