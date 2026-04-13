Asesinan al futbolista Dominic Frimpong en un asalto al autobús de su equipo

Tragedia y conmoción en Ghana. Dominic Frimpong, futbolista del Berekum Chelsea, murió en un asalto a mano armada contra el autobús de su equipo cuando regresaban de un partido de la Liga Premier de Ghana en Samartex, tal y como informó la Asociación de Fútbol de Ghana. El equipo fue atacado en la carretera Bibiani-Goaso, en Ahyiresu, cuando los asaltantes detuvieron el autobús y abrieron fuego.

Varios jugadores y directivos huyeron para salvar sus vidas. Los asaltantes dispararon contra el autobús cuando este intentaba dar marcha atrás, alcanzando a Dominic Frimpong en la cabeza. Posteriormente, el jugador de 20 años falleció en el hospital y es la única víctima mortal reportada del incidente. Según informan algunos medios locales, algunos jugadores y directivos siguen desaparecidos tras huir al bosque en busca de refugio después del fatal incidente.

«La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club», declaró. El incidente ha conmocionado al mundo del fútbol en general, pero escialmente en África y en Ghana. La GFA ha expresado sus más sentidas condolencias a la familia del fallecido, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a la directiva y a todos los miembros del Berekum Chelsea en estos momentos tan difíciles.

Berekum Chelsea player Dominic Frimpong has tragically passed away after sustaining gunshot wounds during a robbery attack on the team’s bus along the Goaso–Bibiani road. According to official club communications, armed men reportedly blocked the road and opened fire, forcing… pic.twitter.com/CtZPsUo5L2 — SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) April 13, 2026

El comunicado del club de Dominic Frimpong

«En nuestro camino de regreso a Berekum desde Samreboi, el autobús de nuestro equipo fue atacado por un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera para impedir nuestro paso.

Hombres encapuchados, armados con pistolas y rifles de asalto, comenzaron a disparar contra nuestro autobús mientras el conductor intentaba retroceder. Los jugadores y el personal huyeron hacia los arbustos cercanos para ponerse a salvo.

Agradecemos al equipo de patrulla policial por su rápida respuesta, a los periodistas deportivos que difundieron rápidamente la información, al pueblo de Ashiresu que brindó refugio temporal a nuestros jugadores y a los oficiales de Bibiani Gold Stars que han ofrecido un apoyo tremendo.

También agradecemos a todos los simpatizantes y, por último pero no menos importante, al Presidente de la Asociación de Fútbol de Ghana por su pronta respuesta en este momento difícil. Mantendremos informado al público en general a medida que se desarrollen los acontecimientos y deseamos a nuestro jugador una pronta recuperación con la ayuda de Dios».