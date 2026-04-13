Tiro al «facha» en Mallorca: una acampada de jóvenes separatistas pone en la diana a diputados de Vox

La fiesta de exaltación del catalán en Mallorca, conocida como Acampallengua, ha vuelto a exhibir un año más su sectarismo. Los radicales separatistas de Arran organizaron el pasado jueves en el municipio de Manacor un «tiro al facha» donde se amenazaba y ponía en el punto de mira a dos diputados de Vox Baleares, Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez.

La publicación podía verse en la red social X, aunque posteriormente fue eliminada por incumplir las reglas. Sin embargo, el vídeo permaneció en Instagram durante 24 horas. «Si os acercáis podremos poner en práctica el tiro al facha», rezaba el mensaje de Arran dirigido a los dos parlamentarios del partido de Santiago Abascal.

Desde vox ya han anunciado que estudian la posibilidad de emprender acciones legales contra Arran Mallorca por supuestamente «amenazar con pegar un tiro» a dos de sus diputados en el Parlament balear «por motivos ideológicos».

La primera en reaccionar ha sido la propia Manuela Cañadas, portavoz de Vox en la Cámara balear, quien ha asegurado que «es intolerable como algunos radicales intentan señalarnos y amedrentarnos. La violencia nunca ha sido el camino ni la solución».

Por su parte, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha opinado que «algo así no se puede escribir ni en broma, y menos contra representantes elegidos democráticamente. Esto sí es discurso de odio, y no puede ser permitido en ningún caso». Además, como presidente de la Cámara autonómica ha asegurado que «ampararía a cualquier diputado en un caso así», por lo que estudiará «las acciones legales oportunas».

Este año el Acampallengua ha tenido lugar en Manacor, donde su alcalde independentista, Miquel Oliver, ha cedido el parque de na Molla y ha colaborado con el acto de forma institucional.

Para Vox, este evento «no es una actividad cultural inocente, sino un acto de activismo ideológico al servicio del pancatalanismo» y que «bajo el disfraz de cultura y juventud, esconde una estrategia política clara» basada en «imponer una visión ideológica concreta y convertir la lengua en un instrumento de confrontación».

«Es inaceptable que el alcalde y su equipo de gobierno utilicen el espacio público y el dinero de todos para promover una agenda identitaria excluyente que nada tiene que ver con las verdaderas preocupaciones de los vecinos», sostiene el portavoz del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Manacor, Esteban Sureda.

La jornada, organizada principalmente por la entidad independentista juvenil Joves per la Llengua, cuenta con subvenciones por parte de las instituciones para que jóvenes separatistas celebren todo tipo de iniciativas reivindicativas a favor de la imposición del catalán en Mallorca, y en contra de cualquier atisbo del uso del español.