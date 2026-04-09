El alcalde separatista de Manacor pone el municipio en manos de un aquelarre catalanista este fin de semana

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Manacor ha reprochado al equipo de gobierno municipal que colabore con el Acampallengua, un acto de «activismo ideológico» que tendrá lugar este fin de semana en la capital del Llevant. La formación, en un comunicado, ha afeado «con absoluta contundencia» que se haya cedido el parque de na Molla y que la corporación municipal haya colaborado de forma institucional.

Para Vox, este evento «no es una actividad cultural inocente, sino un acto de activismo ideológico al servicio del pancatalanismo» y que «bajo el disfraz de cultura y juventud, esconde una estrategia política clara» basada en «imponer una visión ideológica concreta y convertir la lengua en un instrumento de confrontación».

«Es inaceptable que el alcalde y su equipo de gobierno utilicen el espacio público y el dinero de todos para promover una agenda identitaria excluyente que nada tiene que ver con las verdaderas preocupaciones de los vecinos», ha sostenido el portavoz del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Manacor, Esteban Sureda.

Entre esas preocupaciones, el regidor ha mencionado «la inseguridad y el abandono». «Pero el alcalde prefiere destinar recursos a macroeventos ideológicos que solo satisfacen a su núcleo militante», ha insistido.

A su parecer, el Acampallengua impulsa un «discurso identitario excluyente que divide a los mallorquines entre buenos y malos, según su visión lingüística y cultural».

«La lengua no se defiende desde la imposición ni desde el sectarismo. Se defiende desde la libertad y el respeto. Lo que hace este equipo de gobierno es exactamente lo contrario: utilizarla como arma política para seguir profundizando en la fractura social», ha concluido el portavoz.

Es por ello que Vox Manacor ha pedido «la retirada inmediata» de cualquier apoyo o colaboración municipal con el Acampallengua y ha reclamado al alcalde Miquel Oliver, de Més per Mallorca, que «deje de gobernar para una minoría ideologizada».